Ici tout commence (exclu) : Ce qu’il vous attend dans les épisodes du 18 au 22 janvier dévoilé

Que va-t-il se passer cette semaine dans “Ici tout commence” ? Si vous êtes complètement fan et impatient de savoir, la rédaction de LD People a décidé de vous en dire plus. Alors, vous êtes prêt ?

Louis va devenir incontrôlable

Après avoir découvert que Salomé avait bel et bien une liaison ensemble à Sète, Louis devient totalement ingérable. Entre harcèlement et coup de folie, le jeune homme n’arrivera plus du tout à se contrôler. D’ailleurs, l’acteur qui campe ce personnage antipathique et un peu fou, est ravi d’avoir à jouer cela : “Il était plutôt tendu jusqu’ici, parfois même antipathique. Là, il va devenir incontrôlable ! Je suis super content d’être tombé sur ce personnage, car il est totalement imprévisible. Pour un comédien, et surtout dans une quotidienne, c’est cadeau !“.

Il faut dire que sa mère ne va pas l’aider, puisqu’elle s’est attelé les services de Maxime et Clotilde pour promouvoir l’institut grâce à des vidéos. Justement, avant la première démonstration culinaire, un drame va secouer l’institut : “Il va se passer quelque chose de très important à l’institut qui avoir des retombées sur tous les personnages, dont Louis” a notamment déclaré Fabian Wolfrom. C’est au cours d’une démonstration culinaire de Maxime, qu’une explosion survient. Louis a-t-il mis ses menaces à exécution ? Ou serais-ce un autre coupable ? L’enquête nous le dira.

Ici tout commence : Nouveau départ pour Vincent Gaissac

Si l’explosion va prendre une place importante dans l’intrigue de la série “Ici tout commence”, nous allons également pouvoir voir les premiers pas de Gaëtan en tant que professeur de sport. Pour rappel , le jeune homme travaillait jusque-là aux marais salants et a dû renoncer à une carrière de sportif de haut niveau pour subvenir aux besoins de ses deux petites sœurs. Si Clotilde ne reste pas insensible à son charme, Noémie s’oppose fermement à ses méthodes pédagogiques. En effet, d’après la jeune femme, le nouveau prof en demande beaucoup trop à ses élèves. Une possible histoire d’amour entre les deux ?

Enfin, Vincent Gaissac a du mal à se remettre du nouveau départ pris par Clotilde avec Guillaume. Diego a laors une excellente idée et tente de convaincre Célia de l’aider. Ainsi, ensemble, ils l’inscrivent sur un site de rencontres. Si au départ, le père de la jeune femme est réticent, il se laisse peu à peu prendre au jeu. D’ailleurs, très rapidement, il échangera une série de messages avec une certaine Julie. Leur rapprochement ne va pas être sans conséquence…La rédaction de LD People a en tout cas hâte de voir tout cela.