Ici tout commence: Suite à la terrible explosion, Clément Rémiens révèle enfin les coulisses du tournage

La série Ici tout commence a été le théâtre d’un véritable drame. En effet, l’Institut Auguste Armand a connu une explosion d’une terrible ampleur. Clément Rémiens, l’un des acteurs phare du programme, revient sur ce tournage exceptionnel. D’ailleurs, son personnage de Maxime Delcourt a été personnellement touché par cette scène totalement ahurissante. LD People revient sur les déclarations du comédien.

Incendie dans Ici tout commence : Clément Rémiens s’explique

Le spin-off de Demain nous appartient explose !

Ici tout commence est en train de véritablement faire sa place parmi les séries les plus importantes et les plus suivies. Issu du feuilleton Demain nous appartient, ce nouveau programme connaît en fait de beaux succès d’audience. L’un de ses acteurs principaux, Clément Rémiens est donc très heureux de cette réussite. Ce mardi 19 janvier, les téléspectateurs ont de plus assisté un épisode de totalement inédit est surprenant. Ainsi, l’Institut Auguste Armand a été le théâtre d’un véritable drame.

Une énorme explosion a en effet retenti en faisant de nombreux blessés. Maxime Delcourt, le personnage interprété par Clément Rémiens, était présent lors des événements. Il était dans les célèbres cuisines aux côtés de Claire, la comédienne Catherine Marchal qui prête ses traits au personnage. Dans cet épisode, le beau brun a été retrouvé après avoir perdu connaissance. Les secours ont dû constater qu’il avait de nombreuses brûlures sur le corps. Le comédien d’Ici tout commence, se souvient aujourd’hui de ce tournage très particulier entouré de mesures de protection extraordinaire. Pour lui, cela reste un souvenir ineffaçable dans sa mémoire. LDpeople vous explique tout.

Un métier à risque

Le comédien de Ici tout commence garde un excellent souvenir de cette scène. Pour lui, l’adrénaline fait véritablement partie de son métier. Même si parfois, cela comporte quelques risques. Clément Rémiens précise d’ailleurs qu’il régnait une certaine tension sur le plateau avant le début de la captation. ” C’était assez rigolo, car tout le monde sur le plateau jouait la détente alors qu’il y avait quand même deux personnes prêtes à intervenir avec des extincteurs derrière la caméra ! Au préalable, nous avions fait des tests avec les effets spéciaux sans ouvrir les gaz à fond. Ce qui a été fait juste pour la prise “. L’acteur reconnaît qu’il y avait effectivement une part de risque dans cette scène dont visiblement tous les comédiens se souviendront très longtemps.

L’acteur d’Ici tout commence reconnaît pourtant avoir véritablement vécu cela avec une certaine intensité. Dans une récente interview accordée à Télé Poche, il a même été plus précis sur son jeu. Ainsi, Clément Rémiens n’a pas voulu enchaîner les répétitions afin de garder une certaine spontanéité. Faisant preuve d’un véritable self-contrôle, la star de la série se souviendra très longtemps de cette scène. De toute évidence, les scénaristes de la série de TF1 font preuve de beaucoup d’imagination pour véritablement pimenter l’intrigue. D’ailleurs, le résultat paraît être au rendez-vous. Depuis son apparition sur les écrans, Ici tout commence semble en effet se forger une véritable communauté de fans. Et les audiences sont là pour en témoigner…