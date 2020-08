Ilona Smet s’affiche sensuelle, aussi osée que tendre, avec Kamran Ahmed collés-serrés sur un bateau !

Ilona Smet et son amoureux Kamran Ahmed aiment prendre la pose ensemble. Et la dernière photo que le couple partage sur Instagram ne manquera pas de susciter des réactions. En effet, les abonnés de la petite fille de Johnny Hallyday sont conquis par cette superbe photo en noir en blanc. Le couple que forme Ilona Smet avec Kamran Ahmed fêtera ses huit ans à la fin du mois d’août. Et ils semblent toujours autant amoureux l’un de l’autre. Nous allons parcourir les images du couple et vous laisserons décider laquelle est la plus belle. Ce ne sera pas une mince affaire tant les tourtereaux sont photogéniques !

Ilona Smet et Kamran Ahmed forment un couple idéal

Ilona Smet est la fille de David Hallyday et d’Estelle Lefébure. Elle est aussi belle que sa maman et aura hérité des traits délicats de son papa. Ilona Smet est une véritable star de la mode, mannequin réputé. En effet, elle vit à Los Angeles et pose pour de grands magazines. Son amoureux, Kamran Ahmed réside, quant à lui, à Monaco. Mais la distance ne semble rien enlever à la romance qu’il partage. Car ils fêteront prochainement leur huit ans d’amour. De quoi inspirer plus d’un couple si l’on en croit les photos des amoureux. En effet, ils sont toujours aussi complices et leurs photographies en témoignent. Découvrez tout d’abord la dernière photo en data des amoureux. Elle avait sensation sur internet car ils sont plus proches que jamais. Mais aussi parce qu’elle est du plus bel effet en noir en blanc.

Voir cette publication sur Instagram Bear hugs🐻💕 Une publication partagée par Ilona Smet (@ilonasmet) le 3 Août 2020 à 5 :51 PDT

Installés sur un bateau, Ilona Smet et Kamran Ahmed se prennent dans les bras. Ils profitent de leurs vacances et de leur retrouvailles avec tendresse. Mais le rapprochement des amoureux sur cette image fera aussi dire à certains internantes qu’ils n’ont pas froid aux yeux. En effet, ce n’est pas le genre de câlin que nous retrouverons ailleurs que sur des photos de couple.

Des photos plus attendrissantes les unes que les autres

Dernièrement, les tourtereaux se retrouvaient à Zurich, en Suisse, et n’avaient pas oublié d’immortaliser la scène. Les fans d’Ilona Smet étaient ravis de constater que l’idylle de ces jeunes gens perdure. Malgré la distance et le temps passé loin l’un de l’autre, cela semble entretenir le romantisme bien plus que la routine. Serait-ce là le secret de la longévité de leur relation ? Passer seulement ensemble les moments importants et de détente ? Et être capable de sa manquer lorsqu’ils retournent à leurs quotidiens ? Impossible d’en avoir le cœur net car nous ne pouvons jamais vraiment savoir ce qu’il se passe dans l’intimité d’un couple. Mais nous pouvons affirmer que des deux-là sont très amoureux. Et que les années qui passent ne semble rien enlever de l’affection qu’ils se porte.

Voir cette publication sur Instagram Sunday stroll 💕 Une publication partagée par Ilona Smet (@ilonasmet) le 28 Juin 2020 à 5 :07 PDT

Les fans d’Ilona Smet sont habitués à la retrouver dans les bras de son amoureux. Mais cela faisait longtemps qu’elle n’avait pas partagé avec eux des images aussi explicites. En effet, aucun doute ne reste possible quant à la nature de leur relation. Si les abonnés d’Ilona Smet avaient le moindre doute, ce dernier peut s’envoler pour de bon. Car Ilona Smet et Kamran Ahmed sont bel et bien en couple et vont prochainement célébrer leurs huit ans de relation.

Voir cette publication sur Instagram Seven years with you and i’m counting my blessings💕⭐️ Une publication partagée par Ilona Smet (@ilonasmet) le 26 Août 2019 à 9 :20 PDT

Ilona Smet et Kamran Ahmed pourraient être les stars d’un film romantique

C’est un véritable couple comme l’on en voit au cinéma qu’Ilona Smet et Kamran Ahmed offrent à voir au public. Envoûtés par le charme indéniable de ses deux personnes, les internautes ne peuvent qu’admirer l’union de ces deux êtres. Les voyages les rapprochent certainement davantage que les autres couples. De part leurs lieux de résidences respectifs et leurs métiers prenants, les amoureux se retrouvent souvent dans des endroits insolites. Hors du temps, ils se retrouvent alors pour des moments de détente. Les vacances et les voyages sont propices à créer des souvenirs plus forts et plus résistants que ceux du quotidien classique. Faudra-t-il imaginer voyager pour vivre heureux en couple ? C’est en tout cas une recette qui semble fonctionner pour Ilona Smet et Kamran Ahmed.

Voir cette publication sur Instagram beach day with my boys 🍹💕 Une publication partagée par Ilona Smet (@ilonasmet) le 17 Août 2019 à 2 :53 PDT

Qu’ils se retrouvent à Londres, en Suisse, au Portugal ou sur les eaux, les amoureux immortalisent des moments magiques à chaque destination. Ils rayonnent de bonheur et ne manquent pas de faire chavirer leurs fans. Les images du couple sont alors des invitations au rêve et au voyage. Un voyage au pays de l’amour et du romantisme éternel qui a de quoi inspirer les abonnés de la jeune femme.

La tendresse est toujours présente entre les tourtereaux

Voir cette publication sur Instagram Lovers in London 🕊 Une publication partagée par Ilona Smet (@ilonasmet) le 10 Nov. 2019 à 6 :25 PST

Toujours très photogéniques, les tourtereaux sont aussi beaux que complices. De quoi donner envie aux abonnés d’Ilona Smet de trouver ce genre de relation. De plus, elle ne semble fair aucun effort pour que tout se déroule au mieux entre eux. Le 26 août prochain, il ne faudra pas manquer l’anniversaire de rencontre d’Ilona Smet et de Kamran Ahmed. Car ce sera certainement une nouvelle opportunité pour Ilona Smet de publier un moment touchant entre elle et l’homme de sa vie. Les fans de la jeune femme pourront donc ajouter cette prochaine photo à la sélection que nous vous partageons dans cet article. C’est alors nouvelle invitation, au rêve, au voyage, aux vacances et surtout au romantisme qui se profile. Ilona Smet et Kamran Ahmed semblent fait l’un pour l’autre et le temps n’a pas encore d’emprises, ni sur eux, ni sur leur idylle.