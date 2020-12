Ikea frappe fort et propose ce produit très essentiel et écoresponsable !

Jusqu’à présent, c’est Lidl qui avait le don d’attirer les consommateurs chaque semaine dans les rayons avec des produits irrésistibles. Il faut dire que l’enseigne discount allemande a fait des promotions imbattables sa marque de fabrique. Mais il faut croire que l’enseigne suédoise, jaune et bleue elle aussi, a également plusieurs cartes dans son jeu. Désormais, elle propose à ses clients d’installer chez eux des panneaux solaires. Et ce sont les moins chers du marché ! Décryptage.

Ce produit jusque-là réservé à une clientèle plutôt triée sur le volet s’appelle « SOLSTRALE » ou « Rayon de Soleil » en français. Au sein de la rédaction de LDpeople, nous avons été très curieux d’en savoir plus. Car tout ce qui permet de lutter contre le réchauffement climatique, forcément, ça nous intéresse. Préservation de l’environnement mais également, économie sur les factures d’énergie, qui dit mieux ?

Source : www.ikea.com/fr

Ce projet vient d’un partenariat entre Voltalia, le distributeur français d’énergie renouvelable, et Ikéa. Lancé en septembre dernier, il promet au consommateur un service « clé en main ».

Comme le précise au Parisien Pierre Deyries, directeur du développement durable d’Ikea France, il s’agit d’aider les clients dans un « parcours d’achat fluide et à un prix compétitif ». « Nous menons depuis dix ans une stratégie forte de développement durable. Avec ce service, notre volonté est de pouvoir associer le plus grand nombre de particuliers à cette démarche. », précise-t-il au quotidien.

Dans un premier temps, l’offre vise les magasins situés dans le sud de la France. Non pas parce que le climat y est plus favorable mais parce que les mentalités sont plus préparées. Il s’étendra ensuite dans le Nord courant octobre et en Ile-de-France en novembre.

L’assurance d’obtenir les meilleurs équipements aux meilleurs prix.

L’avantage de passer par Ikéa et Voltalia, c’est l’assurance de se simplifier la vie. “Nous ne sommes pas les seuls à faire cela. Mais lorsqu’on s’adresse à des acteurs comme Ikea et Voltalia, on peut être certains de la fiabilité des offres, ce qui n’est pas toujours le cas dans ce secteur”, explique en effet Sébastien Clerc, directeur général de Voltalia, dans les colonnes du Parisien. “Par ailleurs, grâce à notre activité industrielle, nous traitons des volumes importants qui nous permettent d’obtenir les meilleurs équipements aux meilleurs prix.”

Un panneau solaire d’une durée de vie de 7 ans !

Voltalia aide le client dans toutes les démarches. Savez-vous d’ailleurs que grâce à l’énergie solaire, vous pouvez gagner de l’argent ? En effet, vous consommez ce que vous produisez mais vous pouvez aussi revendre le surplus ! Au sein de la rédaction de LDpeople, on commence à se dire que c’est vraiment un bon plan ! A condition bien sûr d’étudier la question de près !

Évidemment, pour installer Sostrale, il faut envisager un investissement de taille ! Une installation complète revient entre 6990 à 8990 euros grâce à l’aide d’un technicien. Cette somme peut sembler énorme mais elle s’amortit sur 7 ans. A vos calculettes !