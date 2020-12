Ikea : Les employés dévoilent pour la 1ère fois tous les secrets pour vous inciter à acheter

Comme beaucoup de grandes enseignes, Ikea fait tout pour optimiser ses ventes. D’ailleurs, le géant de l’ameublement met en place des stratégies bien établies. Néanmoins, la chaîne ne souhaite pas toujours communiquer les astuces mises en place. Pourtant, des employés de la marque suédoise révèlent comment Ikea incite les visiteurs à toujours acheter plus. LD People vous livre les secrets de cette enquête exclusive !

Ikea : des espaces de vente pensés dans les moindres détails !

Une véritable success story planétaire

En plusieurs décennies, l’entreprise d’origine suédoise a réussi à s’implanter partout dans le monde. D’ailleurs, son concept est simple. Puisqu’il s’agit de proposer des meubles parfaitement dans l’air du temps à des prix raisonnables. Afin de proposer des produits à petit budget, l’enseigne recourt à une politique très précise en matière de marketing. Mais sa force réside également dans son efficacité dans les points de vente. En effet, tout est pensé pour faciliter votre passage dans les allées des magasins. Mais le but est surtout de déclencher le réflexe d’achat chez les visiteurs.

Dès l’entrée, le labyrinthe n’a rien d’aléatoire. Au bout de chaque allée, vous découvrez un nouvel univers susceptible de susciter votre intérêt. Ainsi, les yeux ne se lassent jamais. À aucun moment, Ikea ne laisse place au hasard. Toute une série de méthodes sont mises en place pour vous donner une envie irrémédiable d’acheter. LD People vous donne quelques astuces pour vous rendre compte du travail effectué par Ikea ! D’ailleurs, certaines de ces stratégies peuvent véritablement surprendre…

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par IKEA FRANCE (@ikeafrance)

De véritables scènes de vie

Lorsque vous arrivez chez Ikea, il est facile de vous projeter dans votre nouvel intérieur. Régulièrement, les vendeurs changent les décors pour ne pas lasser les clients. De plus, l’itinéraire mis en place vous oblige à passer par tous les rayons. Il vous est donc impossible d’échapper au moindre produit proposé par l’enseigne. En outre, des espaces ” bonnes affaires ” sont disséminés aux quatre coins de la surface de vente. Alors, il devient presque impossible de sortir de chez Ikea sans rien acheter. Afin de rendre les décors plus crédibles, Ikea ajoute un grand nombre d’accessoires dans ces petites scènes de la vie quotidienne. Au-dessus des canapés ou des lits, il y a des étagères. Le plus souvent, elles sont garnies de livres. En réalité, il s’agirait d’ouvrage appartenant aux employés. Ainsi, Ikea fait participer son personnel à l’élaboration de sa décoration.

Ikea pense à tout et au moindre détail. L’enseigne utilise également des subterfuges pour vous faire croire à de bonnes affaires. En effet, il s’agit de la méthode appelée Bulla Bulla. Cette technique a pour objectif de rassembler un grand nombre d’objets dans un espace restreint, comme des panières. Dès lors l’acheteur pense qu’il s’agit d’une vente flash ou exceptionnelle. Immédiatement, il pense donc faire un achat intéressant financièrement. Cependant, c’est loin d’être souvent le cas. D’autres techniques paraissent également surprenantes. Puisque le personnel d’Ikea n’est pas incité à vous aider spontanément. C’est en effet à vous d’aller chercher un vendeur si vous avez une question. Cette méthode vous oblige à fouiller par vous-même ! Et donc à découvrir l’ensemble des produits disponible à la vente.