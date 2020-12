Ikea met la barre très haute, cet objet déco indispensable pour les fêtes de fin d’année !

Pour les fêtes de fin d’années, ce n’est pas toujours facile de trouver des cadeaux qui satisferont les uns et les autres. Chez Ikea, nous avons déniché une super idée de cadeau qui devrait plaire à tous les coups ! Et en plus, vous ne vous ruinerez pas ! Découvrez le vite !

Chez Ikea, on peut meubler sa maison, décorer son intérieur, mais pas seulement. Et oui, c’est aussi l’endroit idéal pour trouver des cadeaux de Noël à la dernière minute. Pour vous, la rédaction LDpeople a trouvé le cadeau qui devrait faire plaisir à coup sûr. Il s’agit de magnifiques bougies parfumées. Elles sentent magnifiquement bon. Et en plus, leurs pots en céramique nous ont littéralement séduit. Une fois la bougie consumée, vous pouvez utiliser le pot comme gobelet pour du vin chaud, récipient à épices ou pot de fleur après avoir soigneusement retiré la mèche et la cire restantes !

Ces bougies sont le fruit d’une collaboration entre Ikéa et le célèbre parfumeur Ben Gorham. Créateur de la marque Byredo, fondée en 2006, cet esthète des odeurs “retranscrit des souvenirs et des émotions à travers des produits et des expériences.”, comme il l’explique sur son site internet.

Pour que le parfum de votre maison soit chargé d’émotions !

Pour cette collaboration avec Ikéa, il souhaite avant tout que « le parfum de votre maison soit chargé d’émotions et joue un rôle important dans votre ressenti. Il ne s’agit pas seulement de choses fonctionnelles et pratiques, c’est là où vous vous retrouvez en famille, où vous rencontrez vos amis et où vous créez des souvenirs. », explique-t-il sur le site de la marque suédoise.

En effet, « Quelque chose d’aussi insaisissable qu’un parfum a besoin d’un contexte tactile », explique pour sa part Lina Vuorivirta, designer chez IKEA. Chaque bougie OSYNLIG se présente dans un pot en céramique résistant, émaillé de deux couleurs qui représentent les ingrédients (cyprès, figue, tabac ou encore miel) qui ont servi à sa fabrication. Et lorsque la bougie est totalement consumée, le récipient est conçu pour être réutilisé ; vous pouvez y ranger de petits objets ou simplement vous en servir comme décoration. Magique, non ?

13 parfums en 13 couleurs irrésistibles !

Évidemment, pour plaire à sa clientèle, Ikéa a pensé à tout. Aussi, les bougies se déclinent en 13 parfums et 13 couleurs différents. A chacun sa bougie ! Lilas et ambre/vert clair ou rose et framboise/rose bleu ou tabac et miel/noir bleu ou encore fleur de pêcher et bambou/beige blanc : le plus dur sera de faire un choix ! Chaque bougie fait 10 cm de haut pour 8cm de diamètre. Elles promettent toutes de brûler pendant environ 45 heures. Quant à leur prix, Ikéa les vend chacune à l’unité pour 9,99 euros. Alors pourquoi se priver ? Joyeuses fêtes !