Ikea propose son purificateur d’air révolutionnaire, n’attendez pas pour le découvrir !

Ikea c’est l’enseigne spécialiste du mobilier d’intérieur. Mais au delà des meubles, sa volonté est de rendre accessible à tous une meilleure qualité de vie. Dans ce thème, en pleine crise sanitaire, Ikea prend en compte le fait que nous passons beaucoup de temps chez nous. La qualité de l’air devient donc primordiale et son nouveau purificateur d’air la rend abordable à toutes les bourses. LDPeople vous présente ce nouveau produit qui va révolutionner nos intérieurs.

Ikea souhaite que ses clients puissent mieux respirer

Ikea travaille sur ce projet depuis de nombreux mois. Le purificateur d’air Ikea est arrivé sur le marché chinois d’abord, en novembre 2020. Dans le courant du mois de février 2021, c’est tout le marché international qui pourra profiter de ce produit. La qualité de l’air de nos maisons et appartements devient accessible à tous. Différents modèles pour différentes tailles et différents prix permettront à tous les amateurs de se procurer le fameux objet. Il s’agit d’un filtre à particules qui va assainir l’air de nos intérieurs.

Poussière, spray ménager, odeur de cuisine, tout y passe. En ces temps de pandémie, il est impératif d’aérer son domicile régulièrement. D’autant qu’entre contre-feu et confinements nous passons beaucoup plus de temps chez nous aujourd’hui. Grâce au purificateur d’air Ikea, nous augmentons nos chances de mieux respirer, bien installé dans son foyer.

Le purificateur d’air Ikea est élégant et passera inaperçu dans notre décoration d’intérieur. LDPeople vous donne ici son nom, bien que rares soient les personnes qui seront capables de le prononcer. FÖRNUFTIG c’est le « joli » nom de ce nouvel objet que tout le monde va s’arracher dans les prochains jours.

Le purificateur d’air : nouvel allié santé ?

La propreté de l’air est tout aussi importante que la propreté générale de nos logements. Mais l’air ne se voit pas et pour s’assurer qu’il soit propre, rien de mieux que d’investir dans un purificateur d’air. Dyson propose lui aussi son produit depuis bien longtemps. Mais avec Ikea, c’est à moindre coût que nous pourrons nous le procurer.

De 6 euros à 49,99 euros, différentes tailles du produit seront disponibles à la mi-février chez Ikea. Comme toujours, l’enseigne n’a pas oublié de mettre en avant le caractère pratique de son produit. Doté d’une anse, il sera facile de le déplacer à sa guise pour le placer où bon nous semble. Il sera également aisé de l’ouvrir pour constater l’état des filtres et de les changer ponctuellement.

La pollution de l’air ne s’arrête pas aux portes et aux fenêtres de nos domiciles. En effet, une étude datant de 2018 montre que les foyers sous-estiment fortement la pollution de l’air de leurs lieux de vie. Ikea propose ainsi un produit qui va améliorer nos quotidiens et nos qualités de vie. Le tout à moindre coût et sans efforts. Allez-vous craquer pour ce purificateur d’air ? La crise sanitaire devrait jouer en la faveur d’un bon accueil pour ce nouveau produit Ikea. Pour ne pas le manquer, rendez-vous pour la mi-février !