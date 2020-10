Ikea retire un de ses produits phares de la vente, on vous dit lequel, les clients sont en choc !

Ikea c’est le marchand de meubles le plus célèbre auprès des Français. Mais ce n’est pas tout ce que nous aimons nous procurer chez l’enseigne suédoise. En effet, Ikea vend aussi des plantes, de la vaisselle, du linge de maison ou encore des piles. Et bien ce sont ces dernières qui vont disparaître des étalages. À l’ère de la suppression du tout jetable, les piles à usages uniques n’ont plus le vent en poupe. Explications dans la suite de cet article.

Ikea s’engage pour la planète

Ikea c’est la référence en terme d’ameublement. Les prix y sont abordables parce que les meubles nous sont vendus en kit. Tout le monde a déjà eu à monter un meuble de la célèbre enseigne aux lettres jaunes sur fond bleu. Pas étonnant que tout le monde connaisse Ikea. L’enseigne existe depuis 1943 ! Pour résister autant d’années et rester une référence dans son domaine, la marque a appris à s’adapter. Elle s’adapte à l’air du temps, aux pays dans lesquels elle est implantées ou encore aux modes et aux tendances.

Ikea est un acronyme. Ce nom a été créé à partir des premières lettres du nom du fondateur de la marque, Ingvar Kamprad. Pour les lettres suivantes, ce sont les premières lettres du nom de la ferme de ses parents, Elmtaryd et du nom de son village, Agunnaryd. Ingvar Kamprad est toujours à la tête de sa compagnie et fait les choix qu’il faut afin qu’elle prospère. L’un de ses choix sera donc de supprimer les piles alcalines jetables de ses magasins. En effet, seules des piles rechargeables seront vendus dorénavant. Non seulement c’est un avantage pour le porte monnaie des clients, c’est également un geste important pour l’écologie.

La fin des piles jetables dans les magasins de l’enseigne

La préservation de l’environnement passe par les petits gestes de chacun. Restreindre notre consommation des objets jetables est déjà un pas vers une planète en meilleure santé. Les piles à usage unique sont beaucoup trop nocives pour l’environnement. Les piles rechargeables permettront une réduction des déchets dans les foyers qui n’est pas négligeable. Car pour préserver la planète, ce sont tous les gestes qui comptent.

Les clients sauront saluer ce geste fort de la part de la marque. Ikea ce sont des centaines de magasins à travers le monde. Supprimer les piles alcalines jetables de ses magasins c’est alors faire en sorte d’en supprimer un très grand nombre de la circulation. En 2018, les chiffres recensaient 422 magasins Ikea répartis dans 50 pays différents. C’est bien le monde entier qui va bénéficier de la décision d’Ingvar Kamprad de retirer les piles jetables de la vente.

La nouveauté Ikea que tout le monde va s’arracher

Ikea fait donc de la place pour des nouveautés également. Car Ikea ne se contente pas de créer des meubles et de rester à jour concernant les tendances en terme de décoration d’intérieur. Ikea sait aussi divertir ses clients et leur permettre de s’offrir des petits plaisirs. Les petits comme les grands seront donc ravis d’apprendre qu’en plus de son geste écologique, Ikea pense à leur bonheur. L’enseigne suédoise va commercialiser de nouveaux jouets et boîtes de rangement, en partenariat avec Lego ! Les BYGGLEK vont se répandre partout à grande vitesse.

Jouez, exposez, rangez avec la nouvelle collection BYGGLEK ! Une gamme de solutions de rangement amusantes et un ensemble de briques LEGO exclusives qui offrent plus de place au jeu, jour après jour. ➡ https://t.co/6Hrmg2Sx50 @LEGO_Group pic.twitter.com/gPN7EMTN2y — IKEA France (@IKEA_France) October 1, 2020

Les démarches de l’enseigne sont orientées vers la protection de l’environnement

Ikea ne freine pas sa créativité, à l’instar de ses combinaisons de legos. Les magasins s’engagent à faire de leur mieux pour satisfaire leurs clients. Cela signifie donc aussi rester en accord avec les codes de la société actuelle. Et la priorité reste tout de même axée autour de la question de l’environnement. En tant que géant dans le monde des entreprises, Ikea a une responsabilité importante. L’enseigne doit montrer l’exemple et correspondre toujours aux attentes de ses clients. Ainsi, en supprimant les piles alcalines jetables, Ikea répond à un besoin que ses clients expriment. La protection de l’environnement passe également, chez Ikea, par le rayon des luminaires. En effet, des ampoules LED sont disponibles. Ce sont des ampoules qu’ils ne faudra changer que tous les 41 ans !

C’est encore une fois une manière efficace de réduire les déchets des foyers de ses clients. Ikea fait peut-être de petits gestes mais encore une fois, chaque geste compte quand il s’agit de protéger la planète. Et il ne faut pas oublier qu’Ikea est présent dans le monde entier. Chaque action menée par le groupe s’applique dans 50 pays différents et a un impact sur la vie des clients de plus de 400 boutiques. De quoi influencer le monde dans le bon sens, celui de la préservation de l’environnement.

Des mesures responsables, toujours en évolution

Enfin, Ikea propose un catalogue qui s’inscrit également dans cette démarche. En effet, en plus de son catalogue de meubles et autres objets de décoration d’intérieur neufs, l’enseigne décide de promouvoir les objets et les meubles d’occasion. En effet, le temps n’est plus au gaspillage. Il faut tenter au maximum de faire en sorte de créer une économie circulaire. Ainsi, ce sont moins de ressources de la planète qui sont utilisées et elle pourra nous accueillir plus longtemps.

De plus, Ikea n’ignore pas être l’une des entreprises parmi les plus grands consommateurs de bois. Alors, pour rester dans une démarche écologique et de protection de l’environnement, Ikea augmente chaque année le ratio de bois qu’elle consomme estampillé du label FSC (Conseil de Soutien de la Forêt). Le but de ce label est d’assurer que la production de bois, ou d’un produit à base de bois, respecte les procédures garantissant la gestion durable des forêts.