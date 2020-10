Ikea: un nouveau magasin très spécial arrive très prochainement et ça va détonner fort

Ikea annonce l’ouverture très prochaine d’un magasin assez particulier. Mais c’est une idée qui va en satisfaire plus d’un. En effet, ce nouveau magasin Ikea devrait permettre à un grand nombre de clients de trouver leurs bonheurs. Le marché serait effectivement propice à accueillir, le tout premier magasin Ikea de meubles d’occasions !

Ikea amorce une nouvelle révolution dans le monde des meubles

Ce seront donc des meubles qui ont vécu mais qui seront moins chers que des neufs. Bien que les prix chez Ikea soient parmi les plus bas du marché pour leurs produits d’entrée de gamme. De plus, les meubles d’occasion ont un caractère que les meubles neufs n’ont pas forcément. Enfin, l’argument qui va rallier le plus de personnes à ce concept reste l’argument écologique. En effet, la fabrication de meubles neufs engendre une consommation intensive d’eau et de bois notamment et donc énormément de pollution. Pour que la planète respire mieux, la solution se trouve dans le durable et le principe de la réutilisation s’intègre parfaitement à cette philosophie. Toutes les grandes entreprises sont dans un tournant importants et s’engagent pour la préservation de l’environnement. Ikea rejoint donc ce schéma et apportera sa pierre à l’édifice dans la lutte contre les conséquences des changements climatiques.

Ikea, comme de nombreuses grandes entreprises, ont un impact indéniable sur la planète. Alors elles font en sorte de nommer un responsable du développement durable. Chez Ikea, c’est Jonas Carlehed qui est à ce poste. Et c’est donc lui qui décide de mettre en place des plans d’actions concrets pour inscrire Ikea dans la lignée des engagements environnementaux. Pour s’inscrire dans cette lignée il est forcément essentiel de changer ses habitudes. Et quoi de mieux comme changement pour un magasin de meubles que de se lancer dans les meubles d’occasion ? Avec cette alternative, les magasins Ikea prévoient le manque à gagner de la part de ses clients qui décideront de se mettre à l’occasion plutôt que de consommer à outrance.

Une nouveauté de taille pour la planète

Les magasins Ikea décident donc d’ouvrir ce premier endroit pour y vendre des meubles d’occasion. Mais si le projet fonctionne, il se pourrait bien que d’autres en viennent à se développer. Ce serait alors un changement important pour le fonctionnement des habitudes d’achat des consommateurs et pour le fonctionnement des magasins de meubles en général. Les meubles d’occasion pourraient se démocratiser. Aussi, l’impact n’en serait que plus grand pour l’environnement et permettrait à la planète de mieux respirer.

Depuis de nombreuses années Ikea s’engage sur cette voie. En effet, d’abord au niveau des matériaux de l’enseigne, les parts de bois issues de forêts durables, selon un label, sont de plus en plus importantes chaque année. Ils font également en sorte de supprimer les piles à usage unique de leurs points de vente pour ne proposer que des piles rechargeables. Enfin, Ikea s’engage aussi dans la section luminaire de ses magasins pour mettre en avant les ampoules LED qui ne sont à changer que tous les 40 ans en moyenne. Avec de tels efforts, il est certain que la planète s’en portera mieux. Il est courant de dire que chaque geste compte et qu’aucun geste n’est donc trop petit pour soulager la planète.

L’entreprise Ikea s’engage pour l’environnement plus que jamais

Ikea sera donc le premier magasin d’ameublement à s’inscrire de telle sorte dans cet engagement écologique. Il souhaite servir d’exemple aux autres grandes entreprises de son domaine. En ouvrant son tout premier magasin de meubles d’occasion, Ikea pourrait nettement diminuer son impact sur l’environnement. D’après les données avancées par leurs services, une diminution de 70% est attendu en 2030.

Ce magasin d’un nouveau genre ouvrira à Stockholm. Avec le recyclage au cœur de sa politique, Ikea amorce un changement durable et devient une source d’inspiration. De quoi également convaincre de nouveaux clients de s’intéresser à l’enseigne. Le succès est quasiment garanti pour le géant suédois spécialiste dans l’ameublement. Ainsi, pour refaire peau neuve dans nos maisons et appartements, plus besoin de culpabiliser pour l’environnement. Une alternative écologique et grand public verra donc le jour très prochainement et promet de rencontrer un franc succès.

Ce nouveau magasin affichera directement son engagement pour l’environnement. Aussi, pas question qu’il ressemble aux autres magasins de l’enseigne qui ne sont pas destinés à la vente de meubles d’occasion. Tout sera fait en sorte pour limiter au maximum l’impact écologique du magasin. Les autres pays dans lesquels est présent Ikea attendent leur tour avec impatience pour voir ce développer cette initiative responsable. Ikea était présent déjà dans 50 pays différents en 2018 pour plus de 422 magasins. Ce sont donc tout autant de magasin destinés au recyclage de meubles qui devraient voir le jour au fil des années.

À coup sûr, il faudra suivre de près le développement du magasin de Stockholm pour imaginer la suite. De même, Ikea pourrait insuffler cet élan de changement et d’engagement pour l’environnement dans les grandes entreprises. L’impact n’est pas négligeable et promet de changer la donne pour les grands groupes.