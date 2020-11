“Il a fumé la moquette notre ami”: De qui parlait Anne-Claire Coudray lors de sa bourde en plein direct sur TF1?

Anne-Claire Coudray a fait une boulette en plein direct et elle est revenue dessus, ce lundi 23 novembre. Un bourde d’ailleurs »délicieusement ringarde,” prononcée en plein JT de TF1 début novembre.

En effet le samedi 7 novembre dernier, Joe Biden était annoncé comme le vainqueur de l’élection américaine et Anne-Claire Coudray avait décidé de consacré so JYT de 20h sur TF1 à l’événement.

Mais à la fin du journal, une fois que le générique avait démarré, elle pensait que son micro était alors éteint mais ce n’était pas le cas, elle a alors lancé mystérieusement un “Mais il a fumé la moquette notre ami ?“

Une parole censée être off mais que tout le monde a entendu et qui a beaucoup fait rire les téléspectateurs !

Les internautes ont donc voulu à tout prix savoir à qui Anne-Claire Coudray faisait référence.

Donald Trump ? Un correspondant de la chaîne ? Tout le monde a fait ses suppositions…

L’émission C’Cauet sur NRJ a donc décidé de la contacter lundi après-midi, et celle qui sera aux côtés de Jean-Pierre Pernaut lors de son dernier JT de 13h a levé le voile…Fin du suspense donc …

Et en réalité , la journaliste “ne parlait absolument pas de Donald Trump car je ne suis pas aussi familière avec le président américain. C’était très affectueux car en fait, et je peux le dire car il ne m’en voudra pas, notre envoyé spécial (Axel Monnier depuis le Delaware où Joe Biden a tenu son discours de victoire, ndlr) venait de faire un dernier direct, le jour où Joe Biden était désigné président. Mais par les médias. Vous savez qu’aux Etats-Unis ça marche comme ça. Et il se trouve qu’il nous dit que c’est officiel, que Joe Biden est président et en fait ça ne sera officiel que le 14 décembre (jour du vote des Grands électeurs avant l’investiture officielle du 20 janvier, ndlr) et il y a eu des recours etc” s’est-elle expliquée.