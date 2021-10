« Il avait un égo énorme » : Christophe Dechavanne sévèrement taclé dans TPMP

Chaque soir de la semaine, Cyril Hanouna et ses chroniqueurs reviennent sur les faits d’actualités marquants des dernières heures. Parmi les sujets traités du jour figure le coup de gueule de Vincent Lagaf après la proposition d’un producteur qui l’a mis en colère. Une occasion pour les équipes de TPMP de débattre sur un tout autre thème : Les stars de la télé ont-elles un ego surdimensionné ?. Loin d’avoir sa langue dans la poche,

Valérie Benaïm a révélé que Christophe Dechavanne « a le plus gros ego » à la télévision. « C’est normal, Christophe est arrivé au sommet de la télé. Avant lui, il y avait un genre de télé un peu corseté, et quand il est arrivé il a cassé les codes », a révélé la journaliste.

Mais Valérie Benaïm est loin d’être la seule à avoir cet avis sur Christophe Dechavanne. « Il avait un ego énorme », a révélé Benjamin Castaldi, avant d’ajouter : « Moi j’ai eu une relation très très sympa avec lui. J’étais fan de Dechavanne, on se voyait beaucoup quand il était dans le creux de la vague. Puis il est revenu avec La roue de la fortune, et il était moins accessible ». « Celui qui a le plus gros ego, c’est Christophe Dechavanne, je le reconnais », a affirmé, de son côté, Matthieu Delormeau.

Christophe Dechavanne taclé par un célèbre humoriste

Ce n’est pas la première fois que Christophe Dechavanne est cible de critiques. En 2018, Élie Semoun n’avait pas caché avoir été déçu de l’accueil de l’animateur au cours de diverses émissions. « Je le trouvais tyrannique avec ses invités et pas à l’écoute du tout », avait-il révélé dans les colonnes du Parisien.

Un avis qui semble arrêté, puisque le comédien a avoué ne pas souhaiter être invité une nouvelle fois par le présentateur. « Peu de chances, donc, que j’accepte de venir sur l’un de ses plateaux », a poursuivi Élie Semoun. Christophe Dechavanne n’a donc pas que des amis.