“Il en avait ras le c**” Camille Lellouche: Révélations sur son ex et leur rupture (c’est chaud)

Depuis le succès de son dernier titre “Je remercie mon ex”, la chanteuse Camille Lellouche est souvent questionnée sur cette fameuse personne qui l’aurait quitté. L’artiste a d’ailleurs indiqué les coulisses de cette séparation sur l’antenne de la radio RFM et souligné qu’elle était à l’origine de la rupture.

Invitée sur la radio RTL dans une émission animée par Bernard Montiel, le 20 décembre dernier, la chanteuse Camilel Lellouche a évoqué une fois de plus son ancien compagnon qui a été à l’origine de la chanson Je remercie mon ex, édité le 3 décembre 2020. Questionnée sur cette liaison maintenant finie, elle a révélé avoir décidé elle-même de cette séparation.

Elle concède ne pas être une fille facile à vivre

“Même si j’ai fait ce choix, je pense que lui en avait ras le bol également. Et puis bon faut me gérer au jour le jour, moi je ne suis pas non plus la plus facile…” Loin d’attribuer la responsabilité à son ancien compagnon, la chanteuse et humoriste a précisé avoir plusieurs manies compliquées à vivre au quotidien : “Alors je ne suis pas jalouse, je ne suis pas lourde mais bon je suis névrosée, j’ai des troubles du comportement.” Elle explique avoir gardé de bonnes relations avec son ancien amant lors du programme C à vous, sur France 5, le 5 décembre 2020.

Camille Lellouche : Elle a gardé de bonnes relations avec son ex

Dans cette émission de France 5, la comique avait indiqué : “On n’est pas du tout en conflit, contrairement à ce que l’on pourrait penser. Il a aimé le son“. Ainsi, son ancien compagnon a eu l’honneur d’écouter la chanson avant sa sortie et l’a même aimé avant qu’il ne soit diffusé sur la plateforme YouTube. Le clip est d’ailleurs particulièrement réussi. On voit la jeune femme chanter et danser avec un grand talent. “Il m’a dit : ‘Il est vraiment cool'”, précisait-elle, avant de dire avec dérision : “Je lui ai donné 5%, c’est pas mal“. N’ayant aucun regret à l’égard de son ancien compagnon, elle soulignait aussi éprouver des sentiments à son égard. “Je pense qu’il faut remercier son ancien petit ami. On est tout le temps en train de les pourrir en permanence et à la fin, remercions-les puisqu’au final, il nous arrive de belles choses et sûrement meilleures”, précisait l’artiste.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Camille LELLOUCHE (@camillelellouche)

Camille Lellouche : Une artiste en vue en 2020

La fin de l’année est toujours une période propice aux bilans. Et l’une des personnalités qui a vraiment marqué de son empreinte cette année si particulière, c’est bien Camille Lellouche. La jeune femme a démarré comme humoriste. Elle s’est faite connaître sur les scènes de Stand-up. Le vrai virage dans sa vie est le moment où elle a signé une chanson avec le célèbre slameur français Grand Corps Malade : « je t’aime ». Ce titre a connu un gros succès. Il a été diffusé sur les chaînes de télé et a à la radio. Sur les sites de streaming, le succès était aussi au rendez-vous. Les Français et les Françaises ont vraiment découvert qu’elle avait un talent incroyable.