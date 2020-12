“Il n’a pas chômé pépé !”, Nathalie Marquay, ses confidences sur ses ébats avec Jean-Pierre Pernaut

Nathalie Marquay et Jean-Pierre Pernaut forment un couple détonant. Ensemble depuis 19 ans bientôt, leur couple est solide et ils sont de plus en plus amoureux. C’est en tout cas ce qu’affirme l’ancienne Miss France, des étoiles dans les yeux. À l’occasion du centenaire de l’élection des Miss France justement, c’est l’occasion pour l’épouse Jean-Pierre Pernaut de se confier sur sa vie de couple. En effet, Nathalie Marquay rencontrait celui qui allait devenir son mari et le père de ses enfants lors de l’élection de Miss France 2002. Assis côte à côte dans le public, c’est là que tout a commencé. LDPeople vous propose donc de découvrir les propos croustillants de Nathalie Marquay à l’égard de son époux, Jean-Pierre Pernaut.

Nathalie Marquay et Jean-Pierre Pernaut forment un couple épatant

Nathalie Marquay est une femme au tempérament affirmé. Elle ne craint pas de s’exprimer franchement et dans détours. Aussi, elle est connue pour savoir ce qu’elle veut et ne manque pas d’humour. De plus, elle a été élue reine de beauté en 1987 du prestigieux concours des Miss France. Difficile de trouver des défauts à l’épouse de Jean-Pierre Pernaut. Pourtant, lorsqu’elle a rencontré le journaliste, les critiques allaient bon train. En effet, nombreux étaient ceux qui imaginaient qu’elle s’intéressait à lui pour son argent ou pour sa réputation médiatique. Mais Nathalie Marquay ne se souciait pas des remarques désobligeantes sur la différence d’âge dans son couple. Le coup de foudre entre ces deux-là continue d’ailleurs à faire mentir ceux qui pensaient que cela ne durerait pas.

Les choses se sont concrétisées très rapidement pour les deux amoureux. Nathalie Marquay et Jean-Pierre Pernaut se rencontrent le 8 décembre 2002. Et l’année suivante, ils deviennent les parents de Lou. Et ils n’attendront pas un an avant d’accueillir Tom, le deuxième enfant du couple. Nathalie Marquay affirme que son mari n’a pas eu de répit avec humour. Et c’est certainement son humour que l’on préfère chez LDPeople. Dans un extrait du documentaire La vraie vie de vos Miss, bientôt diffusé sur C8 à l’occasion du centenaire du concours, l’épouse de Jean-Pierre Pernaut évoque donc ses ébats avec son mari. Pour commenter le fait que leurs deux enfants n’aient que 11 mois et demi d’écart d’âge, elle déclare ” Ah oui j’ai fais vite… Il n’a pas chômé pépé !” Une remarque délivrée en avant première par le magazine Gala et que nous pourrons donc tous apprécier le 11 décembre prochain.

L’aventure Miss France continue pour la centième année consécutive

Ce documentaire sera aussi l’occasion d’apprendre que Nathalie Marquay a été atteinte d’une leucémie fulgurante et a réussi à s’en sortir. Un miracle qui l’a convaincu qu’il ne faut jamais baisser les bras. Depuis, la rage de vivre habite l’ancienne Miss France et elle sait la transmettre à son entourage comme à ses fans. Nous pourrons également retrouver Nathalie Marquay dans le jury pour l’élection centenaire de Miss France 2021. Un jury exclusivement féminin car exclusivement composé d’anciennes Miss France. Mais les votes du public vont également compter pour élire la prochaine reine de beauté qui représentera la France.