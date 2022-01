Il y a de l’eau dans le gaz entre Stéphane Plaza et Emmanuelle Rivassoux, l’émission a-t-elle du plomb dans l’aile !

Une farce du présentateur entraîne une réprimande. Dans cet épisode de Maison à vendre, sa collaboratrice Emmanuelle Rivassoux, architecte d’intérieur, s’est amusée à le berner. Stéphane Plaza est toujours d’humeur joviale et fait des blagues. Il captive son public par son humour. Mais sur M6, dans « Maison à vendre », sa maladresse l’a conduit à nuire aux candidates. L’une d’elles raconte le moment où l’équipe de production a dû intervenir.

Emmanuelle Rivassoux prise à son propre piège

Stéphane Plaza, l’agent immobilier le plus célèbre de France et de Navarre, a beau avoir l’air travailleur, il sait aussi tenir ses collègues à distance. L’homme fort de M6 n’hésite pas à enchaîner les remarques amusantes, même s’il se fait sermonner par le directeur de la Maison à vendre.

Le meilleur ami de Karine Le Marchand entretient une très bonne relation avec sa collègue adorée.

C’est ce qui ressort des propos tenus par Sophie Ferjani sur le podcast de Femmes de télé Loisirs en octobre dernier : »On s’est tout de suite entendus. Il m’a écrasé les pieds en rentrant dans un appartement. J’avais déjà la cheville en vrac, mais je n’ai pas osé le dire, car j’avais peur d’être refoulée au casting, a-t-elle avoué. Pile la cheville qu’il ne fallait pas », a dit l’architecte d’intérieur (avec un sourire en coin).

Stéphane Plaza très déçu

Pour une fois, c’est le présentateur lui-même qui a été taquiné par ses fidèles compagnons. En travaillant sur un projet de décoration avec Emmanuelle Rivassoux, il s’est fait avoir. « Le style bord de mer est le plus adapté », a expliqué l’architecte d’intérieur à son « patron ». Elle voulait donner un nouveau souffle à la maison en ajoutant des éléments tels que « bouées, une ancre, des objets qui rappellent la mer ».

Le quinquagénaire n’a guère été surpris par la suggestion de la compagne de Gilles Luka. « Des coquillages, du jaune avec du bleu, a-t-elle poursuivi, et il a finalement accepté. Emmanuelle Rivassoux, finit par dire : “Non mais tu te fous de moi patron ?” Elle a dit : “Je te montre un style bord de mer, périmé depuis vingt ans”. “C’était joli, c’est toujours mignon, mais ce n’est plus d’actualité”. Tant pis pour les plaisanteries, Stéphane Plaza est enfin soulagé.

Stéphane Plaza peut également être maladroit

L’épisode de Maison à vendre qui a été diffusé sur M6 le vendredi 7 janvier était un peu spécial. Il s’agit d’un épisode dans lequel Stéphane Plaza aide trois sœurs, Aurélia, Jessica et Katia, qui ont perdu leurs parents à cause du cancer.

L’atmosphère sur le plateau n’était pas agréable. “Les deux premiers jours ont été très compliqués. Même si le réalisateur m’avait prévenu que ça allait être compliqué, quand on ne le vit pas, on ne comprend pas”, a déclaré Aurélia dans une interview à Télé-Loisirs.

“Le jour du déménagement a été le plus dur, on a donné des choses à des associations, à la famille, donc il a fallu gérer tout ça, en plus des séquences de tournage. Ça a été une journée éprouvante. » Pour ajouter à l’ambiance, Stéphane Plaza a joué le clown, comme il le fait toujours.