“Il y avait 2 petits saignements au niveau cérébral” Michel Drucker a “frôlé la mort”, ses terribles confidences sur son état de santé

Aujourd’hui, Michel Drucker semble aller un peu mieux. Pourtant, le célèbre animateur a réellement vu la mort en face. Après de longues semaines, le présentateur de 78 ans retrouve peu à peu la forme. En direct dans TPMP, il revient sur son opération du cœur et sur sa lourde convalescence. Apparemment, son état était plus qu’à inquiétant. Pire à un moment, Michel Drucker pense qu’il vit ses dernières heures ! LD People vous explique comment le septuagénaire a finalement réussi à s’en sortir !

Michel Drucker : des problèmes cardiaques et cérébraux !

Tout est allé très vite

Depuis le mois de septembre, Michel Drucker vit un véritable calvaire. Malgré un état de forme irréprochable, il doit être hospitalisé d’urgence. Visiblement, son cœur connaît de graves problèmes. Très rapidement, les médecins décident de le prendre en charge. Pire, une lourde opération doit être pratiquée. Presque 3 mois après cette intervention, le chemin parcouru semble interminable. Car durant ces longues semaines, Michel Drucker connaît la souffrance, mais également la solitude. Pendant 12 semaines, il n’a quasiment aucune visite. Car à cause de la covid, personne n’est autorisée à se rendre à l’hôpital. ” C’est un voyage que je ne suis pas près d’oublier. On découvre l’humilité, la solitude et le silence (…) “.



Dans cette interview au Parisien, Michel Drucker souhaite également saluer le travail du personnel hospitalier. Car sans eux, il ne serait plus là aujourd’hui pour en parler. Aujourd’hui, l’emblématique présentateur de France 2 suit une longue rééducation. Ainsi, il lui faudra encore du temps pour reprendre ses activités. Ce vendredi 4 septembre, Michel Drucker revient sur les circonstances de son hospitalisation. Et son récit est édifiant !

Récemment opéré du coeur, Michel Drucker nous donne de ses nouvelles #TPMPOAT pic.twitter.com/4Ll1LVEIiy — TPMP (@TPMP) December 4, 2020

TPMP recueille les confidences de l’animateur

Le vendredi 4 septembre 2020, Benjamin Castaldi assure la présentation de TPMP. En direct sur C8, il a la joie de pouvoir interviewer Michel Drucker au téléphone. Sans aucun tabou, le mari de Dany Saval se livre face aux téléspectateurs. Calmement, il raconte le déroulement de ces derniers mois. Premièrement, il explique que durant l’été, il se sent fatigué. Alors, les médecins lui procurent un traitement contre la thyroïde. Mais cette médication va avoir des conséquences : ” Ça avait affaibli mes défenses immunitaires “. Le corps de Michel Drucker n’est plus ainsi tout à fait apte à se battre contre les agressions extérieures. Et c’est exactement ce qui va se passer. ” Et là, une bactérie est partie d’une dent “. Aussi, l’animateur de France 2 donne d’ailleurs un conseil important à ses fans. Si vous vous rendez chez le dentiste, précisez-lui si vous avez des problèmes cardiaques.

Ainsi, la bactérie en question s’est répandue dans tout le corps de l’animateur. Finalement, elle a réussi à affecter une partie de son cœur. ” La valve a été infectée, ça a touché le rein et il y avait deux petits saignements au niveau cérébral (…). Oui, j’ai frôlé la mort “. Malgré cette épreuve, Michel Drucker semble aujourd’hui en pleine possession de ses moyens. Mais que le parcours a été long ! À un moment, il a même pensé vivre ses derniers instants. Néanmoins, le voilà aujourd’hui remis sur pied. Mais il faudra encore patienter avant de le retrouver en direct dans ses émissions. Toute l’équipe de LD people vous tient naturellement au courant de l’évolution de son état de santé.