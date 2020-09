Ilona Smet: dans son bikini aux couleurs de l’arc-en-ciel, elle épate ses fans

Ilona Smet est la fille de David Hallyday et d’Estelle Lefébure. Et comme sa maman, elle est mannequin. Pas étonnant alors qu’elle soit capable d’éblouir ses fans sur les réseaux sociaux à la moindre publication. En revanche, cette dernière image d’elle a de quoi épater ses fans. En effet, Ilona Smet apparaît rayonnante au bord d’une piscine. Dans son maillot de bain aux couleurs de l’arc-en-ciel, la jeune femme de 25 ans dévoile une silhouette musclée, tonique et bien bronzée. Découvrez cette image qui va rapidement faire le tour de la Toile.

Voir cette publication sur Instagram Morphing into a lobster 🦞 Une publication partagée par Ilona Smet (@ilonasmet) le 18 Juin 2019 à 5 :48 PDT

Ilona Smet pose dans une tenue d’été pour réchauffer la rentrée de ses fans

Ilona Smet est une jeune femme pétillante et cela se voit. À travers son compte Instagram, elle semble mener une vie absolument parfaite. En effet, Ilona Smet est heureuse en ménage et tout aussi heureuse dans sa vie professionnelle. Et côté famille, elle a des parents célèbres adorés de tous et une sœur qui est tout aussi doué qu’elle. En couple depuis plus de huit ans avec son cher et tendre, la jeune femme partage régulièrement des photos de son couple qui attendrissent ses abonnés.

Voir cette publication sur Instagram Smiling 🌞 Une publication partagée par Ilona Smet (@ilonasmet) le 16 Août 2020 à 3 :19 PDT

Mais le compte Instagram d’Ilona Smet recèle également de photos d’elle qui n’ont pas le caractère attendrissant de ses photos de couple. En effet, elle est capable de mettre ses abonnés aux abois en prenant la pose et surtout lorsqu’elle porte des maillots de bain. La publication du 6 septembre dernier est donc bien plutôt dans ce goût là. Ilona Smet est au bord d’une piscine et le soleil vient la baigner de ses rayons. Et elle fait son plus beau regard à l’objectif de l’appareil photo.

La jeune femme pose avec une main dans les chevaux pour relever sa queue de cheval et l’autre nonchalamment posée sur sa cuisse. Et pour seuls vêtements, Ilona Smet porte un maillot de bain en deux pièces aux couleurs de l’arc-en-ciel, ainsi qu’un short très court en jean. Et ce dernier est déboutonné afin de laisser apparaître le bas de son maillot.

Une image qui vaut le détour

Voir cette publication sur Instagram My sunday swimsuit 🌈 @tommyhilfiger Une publication partagée par Ilona Smet (@ilonasmet) le 6 Sept. 2020 à 7 :35 PDT

La belle légende sobrement cette image en indiquant qu’il s’agit de son maillot de bain du dimanche. Mais ses fans ne vont pas s’arrêter à la légende, ils vont évidemment apprécier cette publication d’Ilona Smet dans sa totalité. Et comme à leur habitude, ils vont faire pleuvoir sur la jeune femme des compliments en pagaille. Car son allure de mannequin ne fait pass de doute. Mince et musclée, Ilona Smet peut se vanter d’avoir une silhouette parfaite pour les défilés. Certains de ses fans feront même des remarques à propos de ses abdominaux saillants. En effet, la mode est aux corps musclés de nos jours. Et c’est une bonne chose car le sport est idéal pour conserver la ligne ainsi qu’une bonne santé. Ilona Smet est mannequin, alors ses fans peuvent être rassurés, les publications Instagram de la belle vont continuer de les faire rêver.