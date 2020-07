Ilona Smet: des tenues ravageuses sur Insta, les internautes sont conquis

Ilona Smet est le fille de David Hallyday et d’Estelle Lefébure. Elle est donc également la petite-fille de Sylvie Vartan. Autant dire qu’Ilona Smet a grandi avec des modèles qu’il sera compliqué d’égaler. Mais la jeune femme semble avoir trouvé sa place avec aisance dans cette famille d’artistes. En effet, elle est devenue un mannequin incontournable et sa beauté s’admire dans les plusieurs magazines très populaires. Ilona Smet profite de sa vingtaine pour chercher sa voie et elle semble bien l’avoir trouvé en tant que mannequin. Mais la jeune femme rêvait de cinéma et il n’est jamais trop tard.

Ilona Smet poste des photos sensationnelles sur Instagram

Ilona Smet secoue de nouveau la toile en publiant des photos d’elle. C’est un véritable tsunami de compliments qui s’abat sur elle à la moindre de ses publications. Les fans de la jeune fans ne peuvent cacher leur enthousiasme lorsqu’ils découvrent ses photographies. Elles sont travaillées par des professionnels et cela se voit. Ilona Smet est habillée par des stylistes, coiffée par des visagistes expérimentés et photographiée par des professionnels. Les photos de mode d’Ilona Smet rencontrent donc forcément beaucoup de succès. Mais les autres photos que la jeune femme partage sur Instagram sont également très appréciées par sa communauté de fans. En effet, le naturel leur plaît tout autant. Surtout qu’Ilona Smet aura tendance à sourire davantage lorsqu’elle ne pose pas pour des magazines. Ainsi, son sourire devient une arme fatale pour ses abonnés. Ils sont tous conquis par la beauté de la fille de David Hallyday.

Il y a beaucoup d’amateurs qui ne manquent pas une seule photographie de la jeune femme. Ilona Smet a la chance d’avoir pris tous les bons côtés de ses parents. Au niveau du physique, de ce que nous pouvons constater, Estelle Lefébure et David Hallyday semblent avoir condensé leurs qualités dans leurs filles.

Elle et sa sœur sont des stars en herbe de la mode

Ilona Smet et Emma Smet sont effectivement toutes les deux de ravissantes jeunes femmes. Mais voici des photos pour que vous puissiez vous en rendre compte de vos propres yeux, si vous n’avez pas encore eu l’occasion de mettre un visage sur les filles de David Hallyday et d’Estelle Lefébure.

Voir cette publication sur Instagram Grateful for today 🌞💕 Une publication partagée par Ilona Smet (@ilonasmet) le 30 Juin 2020 à 6 :39 PDT

Emma et Ilona Smet se ressemblent mais ont des beautés uniques à la fois. Une autre différence est que la cadette, Emma, n’est pas encore tout à fait certaine de se lancer en tant que mannequin. En effet, si elle participe avec sa sœur et sa mère aux campagnes de Mixa, c’est parce qu’elle en a l’opportunité. Mais il est peut-être encore trop tôt pour qu’Emma décide de se lancer à fond dans cette branche ou dans une autre.

Ilona Smet est une beauté rare qui fait l’unanimité

Quant à Ilona Smet, elle semble avoir trouvé sa voie. En tant que modèle, elle suit les traces de sa mère mais a son style bien a elle. En effet, elle prend la pose de façon parfois plus glamour que sa maman. Certaines poses qu’elle prend son même surprenante et prouve bien que nous sommes en présence de la nouvelle génération de mannequin.

Pour preuve, la dernière photo que partage Ilona Smet sur Instagram. Il s’agit d’une image réalisée pour le magazine ELLE en passant par son agence française Karin Models. Ilona Smet est sublime. Elle porte un bas de maillot de bain noir, un haut blanc court et aux manches longues. Les manches sont également travaillées afin que des endroits se montrent décousus, en forme de pétale. Enfin, elle porte une paire de baskets, des converses beiges et une paire de chaussettes blanches. Sur cette photo, Ilona Smet prend une pose pour le moins atypique. Elle est sur la pointe des pieds et ses mains touchent le sol. Son corps formerait presque la lettre M à bien y regarder.

Ilona Smet fait l’unanimité sur internet. Les fans de la jeune femme sont conquis par ses images et ne se lassent pas d’en découvrir de nouvelles. Les clichés d’Ilona Smet ne laissent vraiment personne indifférent.

Toute la famille est solidaire et c’est beau à voir

Il convient également de noter que dans les commentaires, sa maman est présente pour lui montrer son soutien. En effet, Estelle Lefébure commente cette dernière publication de sa fille aînée. Elle lache alors un « WOW » qui vaut milles mots. Elle qui est un mannequin réputé et expérimenté, ce compliment de sa maman doit rendre fière la jeune Ilona Smet.

Mais sur la photo précédente qu’elle partage sur Instagram, ce sont sa petite sœur et son papa qui sont sous le charme de ses talents. En effet, ils s’empressent tous les deux de commenter la publication d’Ilona Smet avec des émojis et des expressions de surprise.

Voir cette publication sur Instagram 🌞 ELLE🌞 Une publication partagée par Ilona Smet (@ilonasmet) le 13 Juil. 2020 à 3 :45 PDT

Ilona Smet a donc tout le soutien des membres de sa famille. Et c’est un atout essentiel pour tenir dans ces milieux qui sont si critiques. Car les jeunes femmes qui posent dans les magazines sont scrutées et jugées par tous les lecteurs et les lectrices. Et il faut avoir le cœur bien accroché lorsque l’on fait un métier qui nous expose à la médiatisation. Ilona Smet peut donc compter sur le soutien incontesté de ses fans et de sa famille pour rester au top de ses performances. C’est un bel avenir de mannequin que la jeune femme se prépare pour sa carrière. De quoi la rendre fière ainsi que les membres de sa famille. Ilona Smet n’a donc pas finit de faire vibrer ses fans de ses publications sur Instagram.