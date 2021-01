Ilona Smet en couple depuis 8 ans, ces clichés sans les bras d’un chanteur célèbre font jaser!

Ilona Smet est une mannequin de 25 ans qui suit les traces de sa mère. Elle est la fille de David Hallyday et d’Estelle Lefébure. Comme sa maman, elle devient mannequin. Sa sœur, Emma Smet, de deux ans sa cadette, suit aussi le même destin mais est également comédienne. Sur les réseaux sociaux, Ilona Smet permet à ses abonnés de se faire une idée de son quotidien. Elle n’y partage donc pas que des couvertures de magazines. Aussi, ce ne pas un secret qu’elle entretient une relation avec Kamran Ahmed. Le couple fêtait ses 8 ans le 26 août dernier. Mais voilà, les internautes ont aperçu Ilona Smet au bras d’un chanteur, à Paris, sur les bords de Seine. LDPeople vous raconte tout sur le sujet.

Ilona Smet dans les bras d’un autre homme ?

Ilona Smet a fait jaser la Toile et les plus folles rumeurs ont émergé. Heureusement, le chanteur avec le quel elle était n’est pas du genre à profiter des polémiques pour faire parler de lui. Très rapidement, les internautes ont donc pu être informé que ce “rendez-vous” n’avait rien de privé mais était totalement professionnel. Et pour ceux qui se demandent alors pourquoi Ilona Smet était dans les bras du chanteur, et bien c’est qu’elle a été choisie pour interpréter sa fiancée dans un clip. Les fans d’Ilona Smet ne peuvent donc qu’être soulagés de savoir les rumeurs infondés. Ou du moins, de connaître à présent leurs véritables causes et raisons. Ilona Smet reste toujours aussi amoureuse de son compagnon. Après huit ans de relation et toujours autant de paillettes dans les yeux, les tourtereaux ne risquent pas de se séparer de sitôt.

Le chanteur en question n’est autre que Kendji Girac. Quel ne fut donc pas la surprise de leurs fans respectifs que de les voir ensemble. Sur son compte Instagram, Kendji Girac a rapidement était transparent avec les internautes. Dans ses stories sur Instagram, les images de lui et d’Ilona Smet qu’il partage sont accompagnées de message de remerciement et très professionnels. Certains auront alors imaginé le pire pour rien. Ouf ! Ilona Smet et Kendji Girac ne feront pas plus de vagues et les internautes ne créeront pas davantage de polémique. Car à présent, tout est clair !

De fausses rumeurs qui trouvent rapidement une explication

Certes, cette image de Kenji Girac et d’Ilona Smet en train de s’enlacer peut prêter à confusion. Et c’est précisément ce que tentaient de créer les personnes qui ont laissé les rumeurs. En effet, bien qu’ils aient pu apercevoir de leurs yeux le chanteur et le mannequin se promener dans Paris, ils n’ont pas pu ignorer le dispositif de tournage qui les entourait alors. Mais plutôt que de souligner cet élément, ils ont plutôt centrée leur image sur ce qui pourrait semer le doute et créer le buzz.

Kendji Girac et Ilona Smet ne leur en tiendront pas rigueur. Après tout, c’est le lot de la célébrité que d’intriguer le public pour tout et pour rien. L’important, ce que tout continue de bien se passer entre Ilona Smet et Kamran Ahmed. Certains internautes les voient déjà convoler en noces !