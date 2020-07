Ilona Smet est magnifique sur cette photo DINGUE qui fait réagir les internautes!

Ilona Smet est l’une des petites-filles de Johnny Hallyday. Elle est la fille du chanteur David Hallyday, fils du Taulier et de la mannequin Estelle Lefébure. Ilona adore partager des photos d’elle et de son papa sur son compte instagram qui rassemble une communauté de 125’000 followers. Pour la fête des pères, elle publiait des photos souvenirs où on la découvrait petite fille aux côtés de David. “Happy Father’s Day Dad❤️ Thank you for being the best dad I could have ever wished for✨ I love you” soit en français “Joyeuse fête papa, merci d’être le meilleur papa de mes rêves, je t’aime”.

Ilona entretient en effet une relation très proche avec David. Le père et la fille sont même très complices. Récemment, c’est dans sa story qu’on pouvait suivre une sortie en bateau avec lui. Un moment très tendre qui a fait chavirer le coeur de ses fans.

Des complices à chaque instant

David Hallyday a traversé une véritable tempête depuis la mort de son père, à propos de l’héritage de ce dernier. Il a dû se confronter à sa belle-mère Laeticia Hallyday et il a finalement tourné une page douloureuse en se retirant tout simplement des négociations. Il peut se consoler en passant de bons moments auprès de sa fille adorée comme le 8 juillet dernier, où ils sont partis faire un tour en bateau. C’est Ilona qui a immortalisé ce moment avec une photo qu’elle a publié dans sa story sur Instagram.

Qui sont les proches d’Ilona Smet ?

Ses parents David Hallyday et Estelle Lefébure sont divorcés depuis 2001 mais Ilone reste proche de tous les membres de sa famille : sa mère et son père, mais aussi sa petite soeur Emma et son petit frère Giuliano. Quant à sa grand-mère, la célèbre chanteuse populaire Sylvie Vartan, elle commente régulièrement ses photos sur Instagram.

Mannequin comme sa maman !

Dans les années 1980 et 1990, Estelle Lefébure était un top modèle sous les feux des projecteurs ! Elle était l’égérie de la marque Guess, de Thierry Mugler ou encore de Dior et elle a fait à plusieurs reprises les Unes du célèbre magazine Vogue. Quant à Ilona, elle a participé à un shooting photo avec Estelle et sa soeur Emma pour la marque Mixa. Mais elle ne s’est pas arrêtée à cette campagne publicitaire. Comme sa mère, elle défile pour des marques prestigieuses : Gaultier, Dior ou encore Balmain. Sa soeur Emma, de deux ans son aînée (Emma et Ilona sont respectivement nées en 1995 et 1997) préfère les plateaux de tournage. C’est dans la série Demain nous appartient sur TF1 que l’on peut la suivre dans le rôle de Sofia Daunier-Jacob