Ilona Smet et son amoureux Kamran profitent des premières neiges (vacances très câlines)

Ilona Smet profite de vacances bien méritées en compagnie de son amoureux, Kamran. Ils apparaissent régulièrement ensemble sur les publications de la fille aînée de David Hallyday et d’Estelle Lefébure. Et c’est en Suisse, à Zurich, que les tourtereaux immortalisent un souvenir qu’ils partagent aux internautes. Ilona Smet est en couple depuis huit ans déjà avec son beau brun. Leur idylle ne manque pas de souffle et ils le prouvent donc encore à travers un cliché touchant. LDPeople vous propose de découvrir cette superbe publication. Deux images les montrent en train de se prendre dans les bras, Ilona Smet littéralement suspendue au cou de son amoureux. Le tout dans les blancs flocons de neige, de quoi émouvoir sa communauté de followers.

Ilona Smet est heureuse dans les bras de son compagnon

Ilona Smet ne cache pas être en couple et heureuse de l’être. Ses fans peuvent suivre son histoire d’amour avec Kamran au fil de ses publications Instagram. Le métier de mannequin de la jeune femme la pousse à voyager à travers le monde. Mais lorsqu’elle retrouve enfin son compagnon, rien ne change entre eux. Pour preuve, les multiples clichés des tourtereaux qui ne cessent d’émouvoir les internautes. Et le dernier en date est donc tout aussi touchant. En effet, ils célèbrent leur amour et les premières neiges de la saison avec deux images formidables. Ilona Smet saute dans les bras de Kamran qui la rattrape fermement pour l’embrasser. Quoi de plus touchant que ce genre de scène ? Pour les fans d’Ilona Smet, c’est un succès immédiat. Dans la section réservée aux commentaires, la belle reçoit d’innombrables compliments.

Ilona Smet n’a pas besoin de prendre la pose pour de grands magazines pour être à son avantage. Même emmitouflée dans ses vêtements d’hiver, elle fait l’unanimité après de ses abonnés. La rédaction de LDPeople n’en doutait pas, évidement. En effet, elle rayonne de bonheur, comme le prouve son beau sourire. Et pas de doutes, Kamran est lui aussi aux anges. Les amoureux n’ont pas fini de faire rêver la Toile à travers leurs accolades. Le couple fêtait leur huitième année de bonheur en août dernier. Et il est certain qu’ils continuent à planer sur un petit nuage malgré les années qui passent.

Des vacances en amoureux dont elle donne un aperçu à ses fans sur Instagram

La fille aînée de David Hallyday et d’Estelle Lefébure avait accepté de parler de sa relation lors d’une interview pour Paris Match. Fait rare car la jeune femme est plutôt attentive à ne pas trop parler de sa vie privée. En faisant cette exception, elle déclarait que Kamran était son premier coup de cœur. Aussi, n’avait pas honte d’avouer souhaiter que cette histoire dure toute une vie. Chez LDPeople, c’est tout le mal que nous souhaitons aux tourtereaux. Ilona Smet et Kamran semblent faits l’un pour l’autre. Et ce ne sont pas les publications de la belle qui vont nous laisser penser le contraire.