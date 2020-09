Ilona Smet Halliday: “montre son derrière” dans une séance de paddle, la toile adore !

Ilona Smet fait en sorte de tirer partie de l’été indien. Les vacances ne sont pas encore terminées pour la fille de David Hallyday. Et les températures restent propices pour les sports aquatiques en ce début du mois de septembre. Les abonnés au compte Instagram d’Ilona Smet vont être heureux d’admirer une image de la jeune femme sur son paddle. Idéal pour bronzer tout en faisant du sport, le paddle est en vogue. Mais ce qui va attirer l’attention des abonnés d’Ilona Smet, c’est surtout qu’ils peuvent en apercevoir plus que d’habitude sur cette publication. Car la combinaison de la jeune femme est très très courte.

Ilona Smet fait parler d’elle avec sa dernière publication Instagram

Ilona Smet est la fille de David Hallyday et d’Estelle Lefébure. Avec de tels parents, elle était destinée à être une vraie beauté. Et en effet, Ilona Smet est absolument ravissante. Mannequin comme sa mère, elle sait prendre la pose pour faire ressortir ses atouts en photos. D’autant qu’elle est passionnée par la photographie. En plus de sa passion et de sa beauté, Ilona Smet est une jeune femme proche de sa famille et sportive. En somme, elle est une personne que ses fans admirent autant pour son caractère que pour son élégance naturelle. Pour ce qui est du sport, ce n’est pas souvent que les ânonnés d’Ilona Smet peuvent l’admirer en plein exercice. Et cette dernière publication Instagram de la jeune femme ne fera donc pas exception. En effet, Ilona Smet est photographiée allongée au bord de sa planche de paddle plutôt que debout dessus en effort.

Voir cette publication sur Instagram Comme un poisson dans l’eau 🐠 Une publication partagée par Ilona Smet (@ilonasmet) le 17 Sept. 2020 à 3 :16 PDT

Un sport magique pour Ilona Smet

La belle indique en légende se sentir comme un poisson dans l’eau. Et ses fans ne vont avoir de cesse de lui dire quel joli poisson elle est. Mais Ilona devra néanmoins essuyer quelques remarques désobligeantes. Le derrière de la jeune femme remonte à la surface en même temps qu’elle se repose au borde de sa planche de paddle. Et certains de ses abonnés vont y voir l’intention délibérée de mettre cette partie de sa sihlouette en avant. Évidement, cela n’aura échappé à aucun de ses abonnés. En revanche, ils sont plus nombreux à lui dire qu’elle a bien raison de faire ce qu’elle veut. Et d’autres se permettront de recadrer les détracteurs d’Ilona Smet en leur indiquant qu’il ne fait pas voir la mal partout.

Ilona Smet aura fait beaucoup parler d’elle avec cette photo. À la fois, parce qu’elle va se voir couverte de compliments en tout genre. Mais aussi parce que malgré elle, elle relance le débat de la liberté des corps des femmes. Sur les réseaux sociaux comme ailleurs, les corps des femmes sont encore trop soumis aux jugements extérieurs. Pourtant Ilona Smet ne cherche pas à faire polémique, elle se prélasse seulement au bord de sa planche, dans l’eau. La fin des vacances approche et la jeune femme en aura profité jusqu’au bout.