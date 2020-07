Ilona Smet Hallyday poste de nouvelles photos, sans vêtements, elle est sublime !

Il y a quelques jours maintenant (le 8 juillet plus exactement), David Hallyday a profité de la journée en compagnie de sa fille Ilona Smet. Le chanteur de 53 ans a passé des moments privilégiés avec la jeune mannequin, qui a posté une photo de leurs retrouvailles sur la Toile. Un beau moment père-fille qui fait plaisir à voir.

Un moment de partage entre Ilona Smet et David Hallyday

Après plus de deux ans de litige judiciaire, l’heure est à l’apaisement au sein du clan Hallyday puisque Laeticia Hallyday a fini par trouver un accord définitif avec le fils et la fille de Johnny. Cette dernière, qui va bientôt donner naissance à son premier enfant, a accepté un montant de 2,5 millions d’euros plus les droits d’auteur de la chanson « Laura« . De son côté, David n’a rien perçu, puisqu’il n’avait rien demandé : « David s’est retiré des négociations. On n’a rien signé car on n’a rien demandé. C’est Laura qui a eu ce coup de sang, David l’a suivie par solidarité. Seules comptaient pour nous la mémoire de Johnny et la protection des enfants et on les a » a notamment déclaré son avocat.

Une entent qui marque un nouveau départ pour l’ensemble des membres de la famille Hallyday. Si Laetitia passe du bon temps avec son compagnon Pascal Balland, Laura Smet de son côté se fait chouchouter avant la naissance de son premier enfant. David Hallyday, lui, a revu un être cher à son cœur : sa fille aînée Ilona, fruit de ses amours avec Estelle Lefébure. En effet, le mercredi 8 juillet 2020, l’actrice de « Demain nous appartient » a posté un cliché dans sa story Instagram sur laquelle elle apparaît à la plage avec papa. Comme vous pouvez le voir ci-dessus, le père et la fille ont profité du soleil dans une pose en tête-à-tête.

David Hallyday, un papa comblé

Sur la photo, on peut voir Ilona Smet dans un joli bikini noir. En guise de légende, la jolie brune a simplement partagé un grand soleil en gif. La fille d’Estelle Lefébure a beau être mannequin, ses photos sur Instagram sont très simples et visiblement ça plaît aux internautes. Suivie par 123 000 personnes chaque jour sur Instagram, elle fait ainsi partie des influenceuses françaises les plus suivies.

Un bon moment qui a certainement fait plaisir au chanteur, qui avait déjà reçu une belle déclaration d’amour pour la fête des pères le 21 juin 2020. En effet, Ilona Smet avait déclaré sa flemme à son papa dans un message mignon et une photo souvenir : « Joyeuse fête des pères à tous les papas mais principalement bonne fête Papa. Merci d’être toujours là pour moi. J’ai de la chance d’avoir un papa comme toi, je t’aime ». David Hallydya avait de son côté, répondu un « je t’aime« .