Ilona Smet Hallyday: une photo « HOT » fait dérailler les internautes !

Ilona Smet est la fille aînée de David Hallyday et d’Estelle Lefébure. Elle est un mannequin, comme sa maman. Mais elle a longtemps cherché sa voie. Ses grand-parents et son père sont dans la musique car elle est la petite-fille de Sylvie Vartan et de Johnny Hallyday. Mais aujourd’hui, le destin de la jeune femme semble tout tracé. Elle est un modèle qui va pouvoir gagner en notoriété avec le temps. Sur son compte Instagram elle pose au naturel ou pour faire la couverture de magazines. Et la dernière photo publiée va faire dérailler les internautes. En effet, Ilona Smet propose un cliché qui va donner très chaud à ses abonnés.

Ilona Smet, une jeune femme pleine de talent

Les parents d’Ilona Smet se séparent en 2001. Elle n’avait alors que six ans. Mais depuis, David Hallyday et Estelle Lefébure ont chacun retrouvé l’amour de leurs côtés. Ilona Smet est très proche de sa grand-mère, Sylvie Vartan. Avant de se lancer en tant que mannequin, elle tente de percer dans le cinéma. Pour cela, elle se rend aux États-Unis et s’installe avec elle où se nourrit de ses conseils avisés. Aujourd’hui la jeune femme est l’égérie de la marque de soin de peau Mixa, comme sa maman. Et pas seulement ! Car elle travaille pour plusieurs agences de modèles à travers le monde. Elle se retrouve alors à prendre la pose dans les magazines de façon régulière.

La photo qui fait parler d’elle en ce moment est une page qui apparaît dans le magazine ELLE. La jeune femme ne s’était que rarement montrée sur Instagram dans une telle tenue et une telle posture. Les fans d’Ilona Smet sont sous le choc de découvrir la fille de David Hallyday dans cette photo. La jeune femme porte un maillot de bain et des lunettes de soleil. Les tons sont d’orange et d’or.

La photo sensation qui fait le tour du web

Voir cette publication sur Instagram 🌞 ELLE🌞 Une publication partagée par Ilona Smet (@ilonasmet) le 13 Juil. 2020 à 3 :45 PDT

Les lunettes de soleil et le collier doré d’Ilona Smet rajoute au côté « osé » de la photo. Elle n’est pas une simple jeune femme qui prend un bain de soleil de façon innocente. Les fans comprennent bien qu’Ilona Smet est capable de jouer les femmes fatales à la perfection. Les photographes ont su capter cet aspect d’elle en la prenant en photo. Et en tant que mannequin, Ilona Smet doit être capable de renvoyer toutes sortes d’images différentes. Avec cette image là, elle est alors bien loin de la douceur et du côté maternel que l’on retrouve dans les publicités pour les produits Mixa. La candeur des traits du visage d’Ilona Smet ne l’empêchent donc pas de prendre la pose de façon suggestive sur le sable, au besoin des photographes.

Cette photo n’a pas finit de faire réagir les internautes. Certains découvrent la jeune femme et ses talents et d’autres sont subjugués par sa beauté. Ilona Smet montre qu’elle peut endosser des rôles lorsqu’elle prend la pose et regarder son compte Instagram c’est rencontrer de multiples facettes de sa personnalités. Des facettes réelles ou inventées au besoin des magazines. Ilona Smet va continuer de faire rêver ses abonnés et ils ont déjà hâte de découvrir de nouveaux clichés de la jeune femme.