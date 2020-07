Ilona Smet pose en photo avec un décolleté vertigineux, les fans adorent !

Ilona Smet, la petite fille de l’Idole des jeunes, Johnny Hallyday et de Sylvie Vartan, fait sensation et dévoile son décolleté sur les réseaux sociaux. Un cliché publié sur son compte Instagram dans une longue liste de parutions qui émerveillent à chaque fois ses followers, tant l’ainée de la famille Hallyday–Smet rayonne par sa beauté et sa fraîcheur.

Voir cette publication sur Instagram 🌞 ELLE🌞 Une publication partagée par Ilona Smet (@ilonasmet) le 13 Juil. 2020 à 3 :45 PDT

Ilona Smet, la fille de David Hallyday et Estelle Lefébure, âgée de 25 ans, est devenue une très belle jeune femme, et il n’est pas étonnant qu’elle poursuive une carrière de mannequin, tant il est vrai qu’elle est d’une beauté renversante. Un héritage qui se lit sur son visage sur lequel on reconnaît sans mal, les yeux et le regard de son père et de son grand-père, mais aussi les traits fins de sa splendide maman dont elle suit les traces professionnellement.

Baignée dans une famille de célèbres artistes, la pétillante Ilona Smet suivra, dès son plus jeune âge, sa mère, Estelle Lefébure, mannequin, et se nourrira des passions artistiques de sa famille pour tracer sa propre route. Loin des batailles juridiques qui concernent l’héritage de son grand-père, Johnny Hallyday, Ilona Smet poursuit son petit bonhomme de chemin, et s’affiche toujours radieuse et sublime que ce soit dans les magazines, ou sur les réseaux sociaux. Sur son compte Instagram, où Ilona au sourire éblouissant est très présente, elle aime partager son quotidien, et aussi les souvenirs de ses plus beaux shootings photo, notamment pour les plus grands magazines, dont elle fait souvent la couverture.

Si ses fans adorent découvrir ses nouvelles photos publiées sur son réseau social, la belle Ilona n’en finit plus d’enflammer la toile. Habituée d’être sous les objectifs, de dévoiler sa silhouette de rêve et son joli minois, Ilona sait prendre la pose et s’affiche parfois dans des tenues les plus glamour. Lors d’une de ses dernière story, Ilona posait avec son célèbre père, David Hallyday, profitant d’une belle journée ensoleillée. Le 13 juillet dernier, allongée sur la plage, elle laisse découvrir à ses fans, son regard d’ange et une vue sur son corps, sous un angle des plus flatteur. Lunettes de soleil aux verres fumés, collier ras de cou en or brillant et top bordeaux, Ilona prend la pose couchée le ventre sur le sable, les cheveux châtains balayés par la brise.

En plus du dernier magnifique cliché, la petite fille de Johnny, devenue une véritable égérie de la mode et du glamour, partageait également il y a peu sur son compte Instagram une autre publication. Celle, où on la découvre en couverture du célèbre magazine Elle, sur laquelle, elle nous fait partager un style beachy et hippie avec combinaison de surf et bandana dans les cheveux, telle une couronne de laurier. Surf posé sur la tête, le mannequin semble s’apprêter à affronter les vagues pour glisser sur la mer dans un superbe spot ensoleillé. Une première page, qui titre simplement : » Sea, Surf and Sun avec Ilona Smet « .

Visiblement, la fille de David Hallyday et Estelle Lefébure aujourd’hui séparés, semble vivre une existence de rêve bien loin des tracas qui ont jalonné le quotidien de la famille Hallyday ces derniers mois. Elle doit néanmoins être très contente de l’heureux dénouement de ces derniers jours qui devrait enfin calmer les esprits après les luttes de clans. En effet, une solution qui satisfait toutes les parties aurait enfin été trouvée au début de ce mois de juillet et la hache de guerre semblerait définitivement enterrée.

Suite à de très longues négociations, des annonces et puis des démentis, il semblerait bien que la question de la succession de Johnny Hallyday soit enfin réglée. Alors que Laeticia garde le patrimoine immobilier, que Laura recevra une somme importante de plusieurs millions d’euros, le papa d’Ilona, David a lui renoncé à tout héritage, mais a souhaité néanmoins conserver un droit de regard sur l’œuvre artistique de son père. Un feuilleton dont l’épilogue était très attendu aussi bien par les fans de Johnny que par tous les membres de la famille Hallyday qui vont peut-être enfin faire leur deuil et tourner la page de cette histoire à rebondissements.

Ilona de son côté continue, à 25 ans, de se faire un nom dans le milieu de la mode. Côté cœur, il semblerait que la jeune femme ait aussi opté pour la continuité et la stabilité, puisqu’elle serait en couple depuis plus de 7 ans avec son chéri : Karman Ahmed, un beau jeune homme d’origine suisse, écossaise et pakistanaise. Un joli mélange qui a visiblement fait craquer la belle jeune femme. Ilona n’hésite d’ailleurs pas à partager sur les réseaux sociaux des clichés de l’amour de sa vie, souvenirs d’escapades romantiques aux quatre coins du monde.

Si le compte Instagram de la jeune mannequin permet de la découvrir dans les tenues les plus élégantes, il permet également à ses fans de parcourir le monde. En Grèce, sur les pistes de ski dans les alpes, sur les plages du sud-ouest de la France, Milan, New York, Saint-Barth, et bien sûr Paris, Ilona est une véritable globe-trotteuse qui voyage pour le plaisir, mais aussi pour son travail. Une vie à 100 à l’heure pour la petite fille d’une des familles des plus célèbres de France, mais aussi à l’étranger où les noms de Hallyday et Smet sont aussi très connus.

Voir cette publication sur Instagram Sunday stroll 💕 Une publication partagée par Ilona Smet (@ilonasmet) le 28 Juin 2020 à 5 :07 PDT

Devenue mannequin à l’âge de 19 ans, Ilona Smet a véritablement appris son métier par mimétisme en observant et en imitant sa célèbre maman. Artiste dans l’âme, elle entamera des études de sculpture et de peinture lorsqu’elle était à Londres, avant de quitter la capitale britannique pour s’envoler vers Los Angeles et vivre un temps auprès de sa grand-mère Sylvie Vartan. Si cette dernière lui a transmis beaucoup de choses, ce ne sera apparemment pas la passion de la chanson. Alors qu’elle s’est essayée à beaucoup d’arts, Ilona Smet n’en a jamais néanmoins souhaité tenter une carrière artistique dans la chanson. Mais malgré avoir choisie une autre voie que son illustre famille paternelle, elle a réussi à se faire un prénom dans le difficile milieu de la mode. Il faut bien avouer que lorsque l’on regarde les photos de ses parents, la génétique parait effectivement bien faire les choses, car elle semble avoir pris le meilleur de son père et de sa mère. En plus d’un corps parfait, elle hérite d’un véritable visage d’ange, avec le célèbre regard de loup de son illustre grand-père, dont a également hérité son père, et des traits délicieusement parfaits de sa mère.