Ilona Smet: son père David Hallyday très embarrassé par ses Unes dans les magazines!

Ilona Smet, Sa fille a beau être de la balle, David Hallyday n’arrive pas à s’y faire. Ce samedi 12 décembre, le chanteur a confié à L’Hebdo musique sur W9 avoir encore beaucoup de mal à découvrir la belle Emma Smet dans les médias. Pourtant, quand elle pose en Une des magazines, c’est toujours avec beaucoup de classe ! Récemment, elle faisait la couverture du magazine Elle (édition du 11 décembre 2020) aux côtés de sa soeur et de sa maman. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que la jeune femme était rayonnante !

Comme sa sœur Laura Smet, David Hallyday se tient à l’écart de la presse people et des paparazzi. Il a élevé ses filles loin du star system pour mieux les protéger, pour qu’elles aient la tête sur les épaules comme on dit. Mais aujourd’hui, Emma et Ilona Smet font carrière dans la mode et le cinéma. Alors forcément, elles ont à faire aux médias. Pas facile pour le fils du taulier de voir ses filles chéries grandir.

“Ouais, ça me fait bizarre”.

Ce samedi 12 décembre, l’interprète de High a révélé l’effet que ça lui fait de voir son aînée sur du papier glacé. “Ouais, ça me fait bizarre”, a-t-il admis sur le plateau de l’Hebdo Musique sur W9. “Depuis le début, je sais qu’elle voulait faire ça, j’ai bien entendu essayé de la convaincre de faire autre chose parce qu’elle peint divinement bien”, a-t-il expliqué. Mais il accepte volontiers le destin de sa fille; “C’est son parcours et elle le fait bien. Je suis super heureux mais néanmoins, ça m’a fait super bizarre de la voir dans des magazines“.

“Quand on naît dans une famille, quel que soit le métier, on prend des habitudes. On observe, on regarde, on juge. Elles ont fait leur propre jugement. Et puis comme elles sont très pudiques aussi, je n’ai pas eu besoin de leur dire quoi que ce soit.“, expliquait-il par ailleurs à Laurent Delahousse dans 20h30 Le Dimanche sur France 2. “Elles sont naturellement comme elles sont, elles sont formidables.“, avait-il alors conclu.

“Plus endurcies que les autres”

La chance qu’ont ses deux filles, c’est d’avoir fait leur choix professionnel en connaissance de cause. “Cet univers est certes très ingrat, car il faut accepter les échecs. Mais nous en avons beaucoup parlé et je pense qu’elles sont prêtes. Mes filles sont beaucoup plus fortes que je ne l’étais à leur âge. Et je sais qu’elles ont les pieds sur terre ! Grâce à leur maman et moi, elles connaissent ce métier et ses travers.”, expliquait l’ex-mari d’Estelle Lefébure dans Jours de France.

Dans les colonnes du magazine Elle, Ilona Smet a non seulement posé en une, mais elle a aussi donné une magnifique interview. Au sein de la rédaction de LDpeople, nous sommes fans de la jeune femme de 25 ans. “Notre grand-père Johnny Hallyday nous répétait de garder les pieds sur terre, de rester humbles. Et de ne pas écouter les gens négatifs. Un bon conseil, car nous sommes sans doute plus endurcies que d’autres face à la méchanceté des réseaux sociaux.” Une grande maturité pour son âge !