Ilona Smet : Sublime, en t-shirt mouillé transparent dans sa baignoire

Ilona Smet prend la pose pour le magazine Cosmopolitan et partage un cliché sulfureux sur son compte Instagram. Pour les besoins du célèbre magazine, la fille de David Hallyday s’allonge dans une baignoire remplie d’eau. Elle se s’y allonge vêtue d’une culotte de 2 pièces et d’un t-shirt blanc. Ilona Smet ne manquera pas de rappeler les concours de t-shirt mouillés à nombreux de ses fans. Mais pour la modèle et mannequin, il s’agit avant tout de son travail et personne ne pourrait dire qu’elle le néglige. En revanche, malgré tout le professionnalisme d’Ilona Smet, les internautes n’ont pas fini de parler de cette photo a couper le souffle!

Ilona Smet est comme un poisson dans l’eau

Comme Estelle Lefébure, sa mère, Ilona Smet s’engage dans une carrière prometteuse de mannequin. La jeune femme de 25 ans peut certainement bénéficier de l’expérience de sa maman pour évoluer dans ce milieux. Et doucement mais sûrement, elle y fait ses marques. Elle est notamment une des égéries de la marque Mixa comme elle, pose pour de nombreux magazines. C’est dans cette perspective que s’inscrit cette publication qui a mis le feu à la Toile. Car bien qu’il s’agisse du Cosmopolitan, certains ne verront que le t-shirt transparent d’Ilona Smet. En effet, allongée dans une baignoire, son t-shirt blanc devient translucide et laisse apparaître ce que la censure d’Instagram ne laisserait en général pas passer.

Pourtant, les qualités artistiques de la photographie d’Ilona Smet font en sorte de repousser les limites. Ainsi, son t-shirt Christian Dior, sur lequel il est inscrit en anglais “la beauté est une chose toute faite”, permet à la belle de s’afficher de la sorte sur Instagram. De plus, Ilona Smet connaît les codes des réseaux sociaux. Elle ne partage pas des images d’elle simplement pour enflammer la Toile ou susciter de vives réactions de la part des internautes. Grâce à ses parents qui sont des personnalités connues, elle est préparée à mettre les pieds dans un monde à part, qui a souvent ses propres règles.

Une carrière de mannequin bien lancée et qui promet d’être longue et fructueuse

David Hallyday, son père, parlent de ses filles lors d’une interview pour Jours de France. Il est fier que ses filles, Emma et Ilona Smet, aient la tête sur les épaules. Il a fait part de son expérience dans le monde des images à ses filles et avec les conseils de leur maman, Estelle Lefébure, en prime, elles sont prêtes à tout affronter. Ilona Smet peut aussi compter sur un ancrage sentimental. Son petit ami, Kamran, et elle célébraient la huitième année de leur couple cet été. Sur son compte Instagram, ce sont des photos des amoureux qui ont du succès, autant que celles qui font état de ses poses dans les magazines.

Ilona Smet est une jeune femme très belle. Les traits de son visages ne sont pas sans rappeler ceux de ses parents. Mais elle a tout de même un charisme bien à elle qui fait craquer ses fans.