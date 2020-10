“Ils sont en train de mourrir” Benjamin Castaldi super mal, très inquiet pour son père!

Présent sur le plateau de Touche pas à mon poste ce 19 octobre, Benjamin Castaldi a donné des nouvelles inquiétantes de son père. Selon l’ancien présentateur de Secret Story, Jean-Pierre Castaldi vivrait de plein fouet la crise du covid-19.

Ce lundi soir, le climat était très tendu dans Touche pas à mon poste. Le sujet était en effet très brûlant. Cyril Hanouna avait placé les décisions du gouvernement en matière de couvre-feu au centre des débats. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les avis des chroniqueurs étaient partagés. Benjamin Castaldi a lui profiter de l’occasion pour soulever un problème très important à ses yeux. Et pour cause, puisque son père est personnellement concerné.

Si la décision d’empêcher les Français de sortir à partir de 21 h a énormément de conséquences, certaines professions sont plus touchées que d’autres. Le monde de la restauration vient évidemment en tête de cette liste. Puisque depuis quelques jours, tous les établissements proposant de la nourriture ou des boissons se verront contraints de fermer très tôt dans la soirée. Cette décision du gouvernement va donc avoir encore des conséquences difficiles à mesurer aujourd’hui. Mais ce nouveau couvre-feu ne devrait pas aider la profession à se sortir d’une situation déjà délicate. Mais une autre sphère d’activité vit une crise avec beaucoup de difficultés. Le monde du spectacle est en effet presque totalement à l’arrêt. Car il est impossible d’imaginer un concert ou une pièce de théâtre avec un public devant quitter les lieux avant 21 h.

Mais Benjamin Castaldi ne l’entendait pas de cette oreille.” C’est toujours facile de dire ‘ Ah les artistes’, mais quand on a besoin d’eux, on les appelle. Tu parles de ceux qui bossent, mais je te jure que les artistes, ils sont comme les autres, qui n’ont plus de boulot, la situation est dramatique “. Mais en plus des acteurs et des comédiens comme son père, c’est véritablement toute une industrie qui est à l’arrêt expliquait Benjamin Castaldi. ” Et ce n’est pas le seul ! Dans le monde du cinéma, et des arts, nombre de métiers sont pénalisés par les dernières mesures ” précisait-il avant d’énumérer les professions en danger : ” Il y a les maquilleuses, il y a les coiffeurs, les décorateurs, il y a tous ceux qui bossent autour du cinéma. Ils sont en train de crever “. Et même si des mesures gouvernementales ont été mises en place pour aider le secteur, elles paraissaient totalement insuffisantes pour le présentateur. “ Dans certains cas (…) tout n’a pas été fait. La situation, c’est même pas qu’elle est dramatique, il y en a qui vont crever, mais au sens propre ” a déclaré le chroniqueur de C8 visiblement très remonté.

L’annonce d’Emmanuel Macron d’instaurer un couvre-feu dans certaines villes aura donc fait l’effet d’une véritable bombe. Et ce choix aura bien évidemment des répercussions. Benjamin Castaldi a lui décidé de mettre en avant une profession dans laquelle certains sont évidemment plus fragiles que d’autres. Car selon lui, dans le monde du spectacle, tout le monde n’a pas la possibilité de s’arrêter de travailler durant de longues semaines…