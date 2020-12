Incroyable mais vrai ! Un agriculteur de l’amour est dans le pré demande en mariage l’homme de sa vie En plein bilan de saison

L’amour est dans le pré: Cette saison 2020 restera gravée dans les annales. Pleine de rebondissement parmi les couples, elle aura réservé aux téléspectateurs de belles surprises jusqu’au dernier moment ! Ce lundi 14 décembre, en effet, le public a eu droit à une merveilleuse demande en mariage.

Cela fait déjà 15 ans que Karine Le Marchand anime l’émission L’Amour est dans le pré. Et des couples, elle en a vu se faire et se défaire. Ce lundi 14 décembre, la marieuse des agriculteurs s’attendait à dresser le bilan de cette dernière saison pleine de péripéties. Elle ne s’attendait certainement pas à rajouter un énième mariage à son compteur !

View this post on Instagram A post shared by L’Amour est dans le pré (@adpm6)

Mathieu et Alexandre avaient pourtant craqué l’un pour l’autre dès le départ. Installé dans sa ferme en Camargue, Mathieu avait invité son chéri Alexandre à venir s’installer chez lui. Très vite, ce dernier avait décroché un emploi pas très loin, à Marseille, lui permettant de travailler avec les chevaux. Oui mais voilà, il a eu très vite un accident du travail. Au sein de la rédaction de LDpeople, on a eu très mal pour lui quand on a appris la terrible nouvelle.

Une nouvelle vie qui commence mal

« Le premier jour, je me suis fait une triple fracture de l’humérus, une fracture ouverte à la tête à cause d’un coup de pied, une autre au niveau de l’arcade. J’ai des plaques et des broches dans le bras. Je suis inapte au travail avec des chevaux de course pendant au moins un an », a expliqué le principal intéressé. Heureusement la scène qui a suivi a bouleversé la vie d’Alexandre pour toujours. La rédaction de LDpeople lui souhaite quand même un bon rétablissement !

“L’amour est dans le pré a changé ma vie.”

Car ce 14 décembre, Karine Le Marchand et Alexandre se trouvaient assis ensemble. ils lisaient chacun une lettre. La meilleure amie de Stéphane Plaza a commencé par lire la sienne à voix haute, face caméra. « Ma très chère Karine, au moment où tu lis cette lettre, Alexandre est en train de lire la sienne dans laquelle je le demande en mariage. L’amour est dans le pré a changé ma vie, tu as changé ma vie, mais ça tu le sais », a-t-elle ainsi indiqué aux téléspectateurs.

« Je crois que je n’ai jamais aimé quelqu’un autant que je t’aime toi ».

Pour sa part, Alexandre ne l’écoutait pas. Il lisait sa propre lettre, les larmes aux yeux. Il a alors déclaré : « Oui, je le veux », suivi par, « Je crois que je n’ai jamais aimé quelqu’un autant que je t’aime toi ».

View this post on Instagram A post shared by L’Amour est dans le pré (@adpm6)

Bien évidemment, sur les réseaux sociaux, les internautes ont aussitôt réagi ! « Je chiale devant ADP. Félicitations Alexandre et Mathieu, je vous souhaite plein d’amour », pouvait-on par exemple lire. « C’est sûr qu’entre Mathieu et Alexandre ça va beaucoup trop vite mais n’oublions pas que Mathieu à une épée Damoclès au-dessus de la tête. Ses jours sont plus moins comptés, il a raison de vouloir profiter à 1000 % », indiquait par ailleurs un autre fan de l’émission. souhaitons leur beaucoup de bonheur !