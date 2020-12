Incroyable talent: Eric Antoine parle de ses parents décédés, il éclate en larmes!

Ce mardi 8 décembre, La France a un incroyable talent a connu un moment d’une rare intensité. Ainsi, Éric Antoine n’a plus été capable de cacher son émotion. Totalement sous le choc après la prestation d’un candidat, le magicien se livre sans le moindre filtre. Il reconnaît même être au bord des larmes… Aujourd’hui, LD People vous parle d’un événement très touchant

Éric Antoine : le géant évoque l’absence de ses parents

Une demi-finale sous le signe de l’émotion

Dans la France a un incroyable talent, la saison vient peu à peu à son terme. Dès lors, il est désormais temps de choisir ceux qui vont rejoindre le dernier carré. Lors de cette avant-dernière émission, un candidat semble d’ailleurs être sorti du lot. Pour preuve, tout le jury a tout simplement été bluffé par sa prestation. De plus, l’histoire personnelle du jeune homme a fait écho auprès d’Éric Antoine. En effet, le colosse au cœur d’or semblait véritablement touché. Alors qui a réussi à faire fondre le jury ? Ce jeune homme a pour nom de scène BBoy Haiper. Mais en réalité, son véritable patronyme est Youssef Mecheri. Âgé de 27 ans, ce passionné de breakdance est néanmoins lourdement handicapé.

Suite à un problème aux jambes, il ne peut d’ailleurs se déplacer sans l’aide de béquilles. En s’aidant seulement de ses bras, le danseur réussit néanmoins une prestation époustouflante. Mais en plus de cette danse endiablée, les paroles de l’artiste résonnent encore dans le cœur du jury. Puisqu’il avoue être orphelin et devoir se débrouiller seul. Afin de ponctuer sa performance, Youssef Mecheri adresse également un message à son père et à sa mère. Sur l’écran, le public découvre une phrase qui leur fait couler les larmes. ” J’espère que vous serez fiers de l’homme que je suis devenu “. Apparemment, c’est trop pour Éric Antoine !

Deux orphelins se rencontrent

À la suite de cette déclaration, Éric Antoine est presque sans voix. Néanmoins, l’homme de spectacle arrive à retrouver ses esprits. Dès lors, il souhaite faire part de son admiration au jeune homme. De plus, il lui explique comprendre exactement ce qu’il ressent. Puisque lui aussi a perdu ses deux parents. ” Parfois, on n’a pas de parents, mais ça nous rend plus fort que quand on en a. Parce que finalement, on choisit nos propres parents, on choisit nos propres exemples. Et on peut devenir exactement ce qu’on est censé devenir “.

Mais le juré de La France a un incroyable talent ne s’arrête pas là. Car il fait une véritable déclaration au jeune candidat. ” Là, ce que tu es toi… Tu es une inspiration, voilà ce que tu es. Merci “. Évidemment, toutes ces effusions de mots d’affection ne laissent pas le public sans réaction. Car toutes les personnes présentes semblent ne pas pouvoir cacher les larmes qui perlent au coin de leurs yeux. D’ailleurs, Hélène Ségara est l’une des seules à véritablement pouvoir se retenir. Mais c’est loin d’être facile ! ” Si je ne pleure pas quand tu es en face de moi, c’est par pudeur et c’est par fierté. Je ne suis pas ta maman, mais j’ai une telle fierté qu’un homme comme toi nous donne une leçon de vie “. On vous avait prévenu, LD People vous parle d’un événement réellement touchant.