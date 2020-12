Incroyables transformations: les experts littéralement aveuglés par la passion trop voyante une candidate!

Incroyables transformations, c’est l’émission du moment à ne pas rater. En effet, à chaque fois, les experts n’en peuvent plus et c’est vraiment drôle à voir. Nicolas Waldorf doit juger les coiffures et Léa Djadja s’occupe du maquillage. Quant à la mode, c’est Charla Carter qui est aux manettes. Chaque jour, le trio voit passer des perles. Les téléspectateurs se souviennent notamment de ce candidat qui s’habillait en Amérindien ou encore de cette maman qui effrayait son fils parce qu’elle portait de très longues dreadlocks.

On peut dire qu’à chaque fois, on se régale de leurs changements. Au sein de la rédaction de LDpeople, on admire certains candidats qui osent vraiment afficher leurs personnalités. Ils ont vraiment beaucoup de courage ! Et pour ceux qui ont un peu plus de mal à franchir le pas, heureusement, les experts sont là pour leur tendre la main. Ils sont toujours de bon conseil. Car c’est avant tout une aventure intérieure et une question de confiance en soi !

“Mais c’est la totale !”

Revenons donc sur l’épisode du mercredi 16 décembre. Ce jour-là, Déborah a débarqué dans l’émission avec un projet unique en son genre. La candidate ne participait pas au programme de M6 pour elle mais pour sa maman qui se prénomme Pascale. En effet, Débarah a expliqué que cette dernière a un penchant immodéré pour les paillettes. Et attention, elle n’exagère pas !

“On dirait les panneaux sur l’autoroute qui annoncent un accident”

Dès que Pascale est arrivée sur le plateau, elle a fait fureur auprès des experts. “Ah les cheveux, les joues… Mais c’est la totale !”, s’est ainsi enthousiasmé Charla Carter, qui n’y croyait pas ses yeux.

“Les jambes, elle en a sur les jambes !”, a pour sa part remarqué la petite amie de Black M, en scrutant attentivement la maman de Déborah. “On dirait les panneaux sur l’autoroute qui annoncent un accident”, a dit Nicolas Waldorf qui voulait faire rire son entourage. “Mais t’es une vraie boule à facettes…”, a-t-il ensuite renchéri, toujours aussi malicieux.

Mais Pascale a ensuite expliqué les raisons de sa passion. Cette candidate est en effet une excellente chanteuse de jazz. Elle adore donc ajouter des paillettes à ses tenues pour ses représentations lors de ses concerts. Cependant, elle est bien consciente qu’elle en met toujours un peu trop ! “De toute façon, on ne peut pas plaire à tout le monde”, a-t-elle fini par conclure, quand Nicolas Waldorf lui a demandé si on se moquait d’elle dans la rue. C’est certain que son look n’est pas des plus classiques. Mais au sein de la rédaction de LDpeople, ça nous a pas tant choqué que ça. D’autant plus que Pascale est une artiste. Des paillettes, ça doit l’aider à trouver de l’inspiration ! Alors, on l’encourage à continuer !