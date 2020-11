Incroyables Transformations: une candidate surprend les experts, sans soutien-gorge sous son t-shirt!

Incroyables Transformations, sur M6, est une émission qui propose un relooking intégral. Mais les candidats qui font appel à l’émission sont parfois surprenants. Les experts, Nicolas Waldorf, Léa Djadja et Charla Carter se sont pas au bout de leurs surprises. En effet, lors de l’émission du 11 novembre dernier, c’est une candidate qui opte pour le tout confort dans tous les aspects de son look qui leur rend visite. Elle est prête à recevoir l’aide expérimentée des experts, quitte à devoir recommencer à porter des soutiens-gorge. Car Nicolas, Léa et Charla n’ont pas caché leur étonnement de découvrir qu’elle n’en portait pas.

Incroyables Transformations se taille une réputation mitigée sur la Toile

Incroyables Transformations se donne pour mission de redonner confiance en eux aux candidats qui leur rendent visite. À travers coiffure, maquillage et vêtements, l’objectif est de trouver un look qui leur correspond et qui saura les mettre en valeur. Parfois la mission est plus délicate que d’autres. Comme la fois où ils reçoivent un homme qui décide de s’habiller et de se coiffer comme un Amérindien. Et parfois les experts sont donc tout aussi étonné de rencontrer un homme habillé en Amérindien qu’une femme qui décide de ne plus porter de soutien-gorge. En effet, cela a sauté aux yeux de Nicolas, Léa et de Charla. Ils ont rapidement enchaîné les blagues pour que la candidate, Zohra, comprenne que ce n’est pas parce que le volume est absent qu’il est impossible de les mettre en valeur.

Les internautes critiquent les remarques et les choix des experts

Le choc des experts est bien réel et les internautes vont réagir en masse à ce sujet. En effet, ils ne comprennent pas pourquoi il serait impératif de porter un soutien-gorge si elle n’en a pas envie. Les internautes déplorent alors les jugements sans bienveillance qui tournent à la moquerie. Ils estiment que si ils étaient à la place de la candidate, ils n’auraient pas supporté cette attitude. Les réactions sont vives. L’épisode du 11 novembre concerne Zohra mais ce n’est pas la première fois qu’une femme préfère ne pas porter de soutien-gorge. Les experts en étaient alors déjà sous le choc et les internautes déjà remontés à ce propos. Surtout que Nicolas, Charla et Léa évoquent des œufs au plats pour aborder le sujet. Une attitude que le jeune public surtout va trouver dégradante pour la candidate.

Le no bra vous connaissez ? 🙄#incroyablestransformations — Jade Sheppard (@JadeKitsuneko) November 11, 2020

Mdr par curiosité j’ai commencé a regarder “incroyables transformations” sur M6

Ça fait 2min30, ils en sont déjà a dire “QUOIIII elle mets pas de soutien gorge ?? Ohlalala le laisser aller ça balotte” “elle fait tout pour faire fuir son mari”

Mdr ok giga flemme ça part sur arte — Anna 🐝 (@annamoour) April 21, 2020