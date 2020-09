Inès est blacklistée de “Koh-Lanta”, vous ne la verrez PLUS JAMAIS, voici les raisons

Inès était l’une des trois finalistes de Koh-Lanta pour la dernière émissions, L’île des héros. Elle échouait à l’épreuve des poteaux face à Naoil et à Claude. Mais son amie Naoil la choisit pour affronter les ultimes votes de leurs camarades d’aventure. Inès termine donc Koh-Lanta juste devant les portes de la victoire. Mais elle aura fait le buzz à la télévision. Ses fans comme ses détracteurs l’imaginaient alors parfaitement rejoindre le casting d’une télé-réalité par la suite. Et Inès admet qu’elle aussi se verrait bien dans une télé-réalité. Et là, la nouvelle tombe : cette ambition va se voir exhausser ! En revanche, cela la privera à tout jamais Inès de pouvoir participer de nouveau à Koh-Lanta. Mais qu’importe pour la jeune femme, c’est une nouvelle aventure qui va commencer ! Attention, Inès va rejoindre le casting de La Villa des Cœurs Brisés.

Inès marque à jamais l’histoire de Koh-Lanta

Inès avait véritablement fait le buzz dans Koh-Lanta. Son caractère bien trempé avait amusé ses camarades d’aventures ainsi que le public de l’émission. Elle perdait son sang froid et disait vouloir “encastrer” Claude notamment. Puis, elle se faisait remarquer par d’autres frasques bien à elle. Les internautes s’en sont donnés à cœur joie pour tourner Inès en ridicule, souvent avec affection. En revanche, Inès a toujours fait en sorte de répondre aux polémiques lancées par les fans. Quitte à jeter de l’huile sur le feu, la jeune femme se refuse au silence. Et c’est aussi cela qui la rend si attachante.

Elle se fait remarquer pour des propos hilarants

Un autre des épisodes qui avait fallu à Inès de faire le tour de toute la Toile c’était celui où elle découvrait les fruits. En effet, Inès n’a pas eu honte de demander à Naoil de lui expliquer de quoi il s’agissait, admettant n’avoir jamais consommé de fruits entiers ou en morceaux. C’est d’ailleurs à la suite de ce passage que les internautes se sont mis à imaginer Inès rejoindre la télé-réalité. Et il aura fallut que l’idée murisse dans l’esprit de l’ancienne aventurière pour qu’elle envisage cette option. Mais rapidement, elle expliquait à ses fans sur Instagram qu’elle était prête à écouter les offres qui lui seraient faites.

Cependant, elle indiquait également ne pas vouloir participer à n’importe quelle émission au hasard. De plus, Denis Brogniart et elle en ont discuté sur un des lives Instagram de l’animateur. Ce dernier prévenait donc Inès qu’elle ne pourrait plus jamais participer à Koh-Lanta en faisant cela. De plus, il insistait aussi sur les belles valeurs que représentent le métier d’Inès. Inès est infirmière et par les temps qui courent, c’est un emploi d’autant plus valorisée. En plein pandémie, les personnels soignants prouvent que leurs métiers sont des métiers de vocation. En effet, ils prennent des risques afin de sauver des vies et de protéger la santé des autres.

Inès est-elle certaine de faire une croix sur Koh-Lanta ?

Denis Brogniart voulait rappeler à Inès tous les sacrifices qu’elle a dû faire pour obtenir son diplôme. Mais la belle refusait de se fermer cette porte. Elle qui est déjà une star sur Instagram, difficile d’imaginer qu’elle ne puisse pas avoir envie de faire de son image une véritable carrière. En effet, c’est même ce que lui reprochait certains fans de Koh-Lanta. Ils se demandaient si Inès était là pour le sport et pour le jeu plutôt que pour se montrer et se faire de la publicité à la télévision.

Une nouvelle aventure commence pour la jeune femme

Pour Inès, le fait de participer à une émission de télé-réalité n’était donc plus qu’une question de temps. Elle attendait de recevoir une offre compatible avec ses attentes. Au cours de l’été, elle avait alors annoncé à ses fans étudier différentes propositions. Et enfin, le 7 septembre denier, la belle annonce sur son compte Instagram qu’elle est prête à se lancer! Car ses abonnés n’ont eu de cesse de la relancer pour connaître les noms des programmes. Alors enfin elle craque et dévoile qu’elle va rejoindre le casting de La Villa des Cœurs Brisés !

C’est dans l’une de ses stories Instagram qu’Inès lâche enfin le morceau. Tout en expliquant qu’effectivement, sa vie sentimentale est plutôt atypique. En revanche, il faudra découvrir les épisodes de l’émission de télé-réalité pour savoir de quoi il en retourne. Car Inès fera tout pour garder le suspense. Mais elle ne se prive pas pour autant de faire montrer l’impatience de ses fans. En effet, elle leur dit qu’elle espère qu’elle ne pas pas “tuer tout le monde”. Car il est vrai que Inès a son petit caractère qui peut parfois le mettre dans des situations assez cocasses. Pas de doutes, les fans de télé-réalité vont être servis avec Inès comme candidate.