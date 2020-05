Inès et Charlotte Koh Lanta dévoilent le baby bump de Naoil, c’est impressionnant

Inès: Koh-Lanta est l’émission de télévision qui fait certainement le plus parler d’elle ces derniers temps. Les aventuriers n’auront jamais eu autant d’attention que cette année. Mais bien que l’émission soit encore en cours de diffusion, les enregistrements sont terminé depuis bien longtemps. Et nous avons retrouvé certaines aventurières heureuses de se retrouver pour fêter ensemble un anniversaire.

Koh-Lanta est une aventure humaine avant tout

Koh-Lanta a mis en avant les différences des candidats pour les montages des épisodes. En effet, plus les candidats sont différents et plus le public pourra se reconnaître dans chacun d’entre eux. Sans compter sur le fait que nombreux des fans espèrent également assister à quelques prises de becs des aventuriers. Et cette année, les discordes n’ont pas manqué. Le caractère stratégique de Koh-Lanta a été plus que jamais exploité. Mais cela n’aura pas empêcher les candidats de créer des liens. Des amitiés créées lors du tournage perdurent. C’est donc pour l’anniversaire de Charlotte que celle-ci est fière e poser aux côtés de ses partenaires d’aventure. Inès et Naoil ont répondues présentes à la fête de Charlotte. Et l’une des deux a bien changé.

Petite réunion des candidates de Koh-Lanta avec Inès, Charlotte et Naoil

Le 21 mai, Charlotte soufflait ses bougies. Elle aura tenu jusqu’à 24ème jour de l’émission qui correspond au 10ème épisode diffusé. En partant, elle confiait son vote noir à Jessica mais ce dernier ne lui aura pas servi. Le retournement de veste de Régis lui coutera d’ailleurs sa place lors du conseil suivant. Mais toutes ces histoires semblent à présent loin derrière elles. Koh-Lanta, les aventuriers et Denis Brogniart sont les seuls à en connaître le dénouement. Elles attendent impatiemment la suite tout comme les fans mais elles ne se privent pas de profiter de la vie. De bons moments en perspectives pour les trois aventurières.

Inès, Charlotte et Naoil en photo

Et quelle surprise que de découvrir le ventre rond de Naoil. La boxeuse professionnelle est apparement enceinte de plusieurs mois et rayonnante. Pourtant, sur son compte Instagram, rien ne laissait penser que Naoil attendait un heureux événement. Une belle surprise pour les fans de l’aventurière. Pleine de caractère et avec un tempérament de feu, Naoil est l’une des candidates les plus appréciées de l’émission. On ne peut par exemple pas en dore autant d’Inès bien que les deux soient très proches.

En effet, Inès a elle aussi du caractère mais elle est beaucoup moins méritante que Naoil aux yeux des fans. Koh-Lanta est une émission qui pousse les aventuriers dans leurs retranchement. Elle les pousse à se dépasser. Et pour le moment, pour de nombreuses personnes qui s’expriment sur les réseaux sociaux, le seul dépassement personnel d’Inès serait celui d’avoir mangé des fruits crus coupés. Évidemment, ce constat est exagéré. Car à un tel niveau de l’émission, tous les candidats restants doivent faire avec la faim et le manque de sommeil.

La suite de Koh-Lanta se fait attendre, les fans trépignent

Au prochain épisode, ce vendredi 29 mai, les cinq finalistes disputeront l’épreuve d’orientation. L’étape finale avant celle des poteaux. Naoil et Inès sont encore en lice et avec elles se trouvent Alexandra, Claude et Moussa. Tous les fans de l’émission imaginent que Claude va gagner Koh-Lanta. Mais jusqu’au dernier moment, rien n’est certain. Denis Brogniart lui-même raconte qu’il doit lutter pour ne pas dévoiler la suite. Sa famille et ses proches sont pris dans l’engouement eux aussi et veulent absolument savoir. Mais pour tous le monde, il faudra attendre les épisodes du 29 mai et du 5 juin pour connaître l’issu de cette saison extraordinaire de Koh-Lanta.

Les pronostiques vont bon train sur la toile. Même si plusieurs scénarios sont envisagés, personne ne pense qu’Inès a ses chances. En effet, elle n’aura pas remporté d’épreuves pour le moment. Impensable alors qu’elle remporte les dernières selon les internautes. Mais peut-être qu’il s’agit là encore d’une stratégie ? Il se pourrait qu’Inès ait de grandes capacités physiques et qu’elle ait choisie de ne les montrer que sur la fin de l’émission. C’est en tout cas une des théories. Très peu de gens y croient mais nous devons être prêts à tout pour cette finale qui arrive.

Koh-Lanta attise le feu des passions des téléspectateurs, pas toujours très sages

Koh-Lanta n’aura jamais autant animé les réseaux sociaux. Mais, si c’est positif de constater un tel engouement pour la production, elle en déplore le contexte. En effet, Koh-Lanta n’a pas brillé par ses plus beaux aspects. Certains internautes, fans de l’émission, se sont littéralement défoulé sur les candidats. Plusieurs ont du porter plaintes contre des menaces d’une rare violence. C’est le cas d’Inès notamment qui avait réagit en pleurs sur les réseaux sociaux. Mais c’est aussi le cas de Régis qui a dû faire appel à la police pour protéger sa famille. Des histoires tristes qui prouvent l’immaturité de certains des fans de Koh)Lanta. Tous les aventuriers et Denis Brogniart se rejoignent pour condamner les propos dont certains ont été victime.

Ça monte encore! Avant la finale c’est formidable. Merci à vous pour votre fidélité et aux aventuriers de nous faire vivre cette île des héros #kohlanta https://t.co/iCXIfSWsDe — Denis Brogniart (@DenisBrogniart) May 23, 2020

Les audiences ont rarement été aussi bonnes ! Denis Brogniart est heureux de constater que l’engouement est toujours là chez les fans après toutes ces années. Mais il ne supporte pas de voir les candidats mis en danger et malmenés de la sorte. Il rappelle alors fréquemment que les personnes qui profèrent des menaces seront poursuivies, retrouvées et condamnées. Et surtout que Koh-Lanta est un jeu. En tant que tel il faut savoir prendre du recul sur les situations qui nous sont offertes à voir sur nos écrans. Les candidats ont le droit de vivre en paix malgré leurs choix dans Koh-Lanta. Les internautes peuvent s’exprimer sans les prendre à parti et les menacer. En tout cas, la finale promet de l’ambiance !