Inès (Koh-Lanta), de nouvelles photos en “Bikini” (silhouette parfaite) font vaciller le cœur des internautes

Inès était l’une des aventurières de la saison dernière de Koh-Lanta. Elle était parvenue à se rendre jusqu’à l’épreuve des poteaux et à aller en finale avec Naoil, la gagnante de cette édition. Mais Inès n’a pas tout perdu en arrivant seconde. En effet, elle a vécu des moments extraordinaires dans Koh-Lanta. La jeune femme a appris à se dépasser mentalement et physiquement notamment. Mais elle a également beaucoup gagné en notoriété. Sur Instagram, Inès cumule aujourd’hui près de 240 000 abonnés. Et elle fait donc régulièrement tourner la tête de ses fans grâce à des petites tenues qui mettent ses formes en valeur.

Inès continue de fasciner tout Internet

Inès a fait les gros titres des médias durant la diffusion de la dernière saison de Koh-Lanta. Elle a été prise pour cible par la colère des internautes parfois et également moquée pour des réflexions surprenantes. Ceux qui s’en souviennent en rient encore car Inès avouait ne pas connaître les fruits lorsqu’ils sont entiers et ne pas en avoir goûté certains des plus communs. Mais, malgré la dureté de certains propos, cela a permis à la jeune femme de se faire un nom dans les médias. Aussi, elle a su intelligemment mettre à profit les critiques pour augmenter sa popularité sur les réseaux sociaux. Aujourd’hui, les personnes qui suivent Inès sur Instagram ne sont donc que des fans qui apprécient sa personnalité. mais pas seulement, car Inès est également une jeune femme très attractive. En effet, il ne faudra pas s’étonner que certains de ses abonnés apprécient seulement pouvoir l’admirer.

Inès partage de nombreuses photos d’elle sur son compte Instagram. Très active sur les réseaux sociaux, elle présente ses tenues, ses accessoires ou encore des photos de ses vacances. Sur chacune d’elles, Inès sait prendre une pose qui va la mettre en valeur. Son travail a porté ses fruits car elle sera prochainement candidate dans La villa des cœurs brisés. Consciente que de participer à une émission de télé-réalité l’empêchera de revivre l’aventure Koh-Lanta, la belle a fait son choix. En rejoignant ce genre de concept, Inès s’assure un avenir d’influenceuse. En effet, les fans de Koh-Lanta n’ont eu de cesse de répéter qu’elle serait un atout dans ce genre de programme. Et Inès n’a pas manqué cette information qu’elle a, semble-t-il, trouvé très pertinente.

Des images d’elle font perdre la tête à ses abonnés

Les photos d’Inès font toujours rapidement le tour de la Toile. Dans ses tenues de baignade, elle ne peut que susciter l’admiration des internautes. Ses fans n’ont effectivement rien raté de ses vacances en Corse, l’occasion pour eux d’apprécier les formes d’Inès.

Inès risque d’en faire craquer plus d’un dans ses nouvelles aventures télévisées. Ses fans ne peuvent que s’impatienter de la retrouver prochainement dans La villa des cœurs brisés, même si cela signifie qu’elle ne participera plus jamais à Koh-Lanta.