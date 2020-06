Inès Koh Lanta dévoile la vérité sur les rumeurs de la « liaison avec Moussa », elle s’exprime

Durant toute l’aventure Koh-Lanta 2020, l’île des héros, Inès et Moussa se sont montrés très complices. Une proximité qui a suscité chez les internautes un doute quant à leur type de relation, que beaucoup ont soupçonné d’être plus amoureuse qu’amicale. Si parfois des disputes ont éclatées entre les deux aventuriers, elles étaient si vives qu’elles ressemblaient, selon les téléspectateurs, plus à celles d’un véritable couple.

Les internautes commentaient souvent sur les réseaux sociaux par des « Même ma mère qui ne regarde pas Koh-Lanta d’habitude m’a demandé si Moussa et Inès étaient en couple », « Moussa et Inès, on dirait un vieux couple », « De vraies disputes de couple entre Moussa et Inès ». Les rumeurs ont été bon train sur la toile. Moussa avait déjà tenté de mettre les choses au clair pour mettre fin à cette rumeur.

Lors d’un live Instagram avec Denis Brogniart le 2 juin dernier, Moussa avait tenu à faire taire ces rumeurs. « Inès est une petite sœur, rien d’autre, avait-il commenté avant de s’agacer. C’est marrant une fois, deux fois… Après ça, il faut calmer vos délires. C’est une belle personne, mais je ne veux pas commenter plus que ça », avait-il déclaré alors visiblement très énervé. Mais malheureusement, ses propos n’ont pas réussi à convaincre les internautes qui l’accusent de mentir : tu mens Moussa !« , « C’est pas beau de mentir Moussa, ça se voit que vous étiez ensemble ! » pouvait-on notamment lire sur Twitter.

Inès avait, elle aussi, déjà, réagit à ces rumeurs, afin de mettre fin à ces on-dit qu’elle juge en plus de totalement irrespectueux envers la femme de Moussa, marié et papa de deux enfants. « Vous pouvez me manquer de respect, mais je trouve que ce n’est vraiment pas cool par respect pour l’épouse de Moussa.

Ils ont leur vie de couple, ils ont des enfants ensemble. Et même si c’est pour rigoler, faire du buzz, ce n’est vraiment pas cool. Vous voyez deux aventuriers qui s’entendent bien sur une île, ça part direct en : ‘ Vous êtes en couple, il s’est passé quoi ?’. Moussa a 37 ans. Il est marié, il a des enfants.

Je ne sais pas si vous m’avez prise pour une fille qui ne se respecte pas ou qui ne respecte pas les autres, mais je ne suis absolument pas dans cet état d’esprit. Il ne s’est jamais rien passé et jamais je ne manquerai de respect à la femme de Moussa » avait-elle expliqué, particulièrement agacée par ces commérages sur la toile. Mais ses propos n’ont eu, eux aussi, que peu de poids face à l’ampleur des rumeurs.

Inès, réagit donc une nouvelle fois et met, cette fois-ci, les choses parfaitement au clair lors d’une interview avec « purepeople » : « Je trouve ça désolant qu’en 2020, un homme et une femme ne puissent pas avoir une complicité sans que la rumeur s’en mêle ». « C’est un manque de respect. Moussa est un homme marié qui a des enfants. En 2020, parce qu’on voit une fille et un homme à la télé avoir une complicité, certains en viennent à des conclusions vraiment dingues », déclare la jeune infirmière de 25 ans. Très affectée par ces rumeurs que toute la famille de Moussa doit subir. Inès avait également incité Moussa à réagir « J’ai dit à Moussa de recadrer les gens, car son épouse est spectatrice de tout ça et elle ne peut rien faire », avant de conclure « Je sais ce qu’il s’est passé et surtout ce qu’il ne s’est pas passé », affirme-t-elle.

Inès pense que les internautes ont confondu le jeu d’aventure Koh-Lanta avec les autres émissions de téléréalité, dans lesquelles les candidats sont enfermés dans une luxueuse villa, et les couples ne cessent de se faire et se défaire : « Je me dis que les personnes qui s’imaginent ces choses sont celles qui regardent W9 et NRJ12 parce que dans ces téléréalités, il faut toujours se mettre en couple. C’est que de la drague, il n’y a que ça. Ces personnes ont cru que Koh-Lanta, c’était Les Anges ou Les Marseillais. Mais dans Koh-Lanta, on n’a aucune hygiène de vie, aucune libido et pourquoi j’irais draguer un homme de 37 ans qui est marié et qui a des enfants ? Ça me dépasse ! » conclut-elle. Voilà des paroles cash qui devrait définitivement faire taire les rumeurs !



Inès, battue par Naoil, mais arrivée tout de même deuxième finaliste de cette saison de koh-Lanta 2020, a déjà été contactée pour participer à d’autres émissions de téléréalité, sans dévoiler le nom des programmes. Denis Brogniart, lors de son live Instagram avec Inès le 8 juin dernier, n’a pas caché son inquiétude concernant les propositions que la jeune femme a pu recevoir. Le présentateur lui demande alors « Tu me confirme ce soir que tu vas rester infirmière ? Ce métier pour lequel tu as fait pas mal de sacrifices. Tu as emprunté pour réussir tes études… ».

Si Inès avoue qu’elle aimerait faire des placements de produits ou sponsoriser des marques sur les réseaux sociaux, elle a clairement exprimé son opinion concernant les émissions de télé-réalité. La jeune femme ne dit pas être non plus totalement fermée à certains programmes. « Je suis ouverte à la télé si ça correspond à ce que je suis.

Je ne dis pas non, à une autre émission de télé-réalité en général, mais il faut qu’elle soit en accord avec mes valeurs » a-t-elle déclaré. Mais ce qui est sûr, c’est qu’elle refuse clairement l’idée de faire des émissions tels que « Les anges » qui, pour elle, n’ont aucun intérêt : « Ça ne me plaît pas, aller dans une villa pour aller m’embrouiller avec tout le monde, avoir des liaisons avec tout le monde, je ne juge pas les gens qui y vont, mais je n’ai aucun intérêt à aller m’embrouiller les gens ».

Denis Brogniart, sensibilisé par le métier d’infirmière que poursuit Inès, alors la met en garde « Si j’ai un conseil à te donner, tu as un super job, tu as un métier merveilleux, qu’on salue encore plus après le Covid, donc garde ce métier qui va te permettre de te construire et d’acquérir une expérience intellectuellement et psychologiquement. Garde ça …. Ne fous pas ça en l’air, surtout pas ! ». Le présentateur de Koh-Lanta lui conseille vraiment de profiter de sa notoriété acquise à koh-Lanta pour mettre en valeur son beau métier. Elle pourrait aussi évidemment devenir influenceuse pour « mettre du beurre dans les épinards », mais en aucun cas détruire sa carrière médicale en participant à des émissions auxquelles elle ne semble pas vraiment adhérer.