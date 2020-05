Inès de Koh-Lanta « dézingue » Claude en live c’est hyper chaud

Ines: Koh-Lanta 2020 une saison incontournable, à chaque épisode un rebondissement incroyable. Ce vendredi 15 mai sur « l’île des héros », c’est le clash total entre Inès et Claude, « c’est bon tais-toi », « j’ai envie d’encastrer Claude » lâche-t-elle en furie !

Un épisode sans élimination, mais une Inès furieuse, qui perd le contrôle d’elle-même et pique une grosse colère contre Claude lors de l’épreuve de confort.

Un trio 100 % féminin pour cette manche finale. La récompense à la clé ? Une nuit dans une luxueuse villa, et un appel en vidéo à un de leurs proches. Pour remporter ce prix, les aventuriers ont dû suivre un parcours de cinq étapes, chargés d’un sac de 7 kg pour les hommes et de 4 kg pour les femmes. À la fin de chaque étape, le candidat arrivé dernier était éliminé et devait transmettre son sac à un autre candidat.

Claude, favori de l’émission, s’est retrouvé rapidement avec 28 kg de poids sur les épaules. Une lourde charge qui l’a naturellement fait perdre. Éliminé, mais déjà qualifié pour la finale grâce au collier d’immunité que lui avait donné son ami Teheiura, Claude était de toute façon déjà tranquille. Il devait donc décider à qui il allait donner ce lourd fardeau.

Claude, conscient du poids que cela représentait, devait alors le donner à l’une des trois filles. « Si une fille prend ça, elle est morte », dit-il. Malgré tout, il a décidé de donner tous ses sacs à Inès. Pour quelle raison ? Tout simplement parce qu’il n’était pas d’accord avec les propos tenus par la jeune femme lors du dernier conseil. En effet, Inès avait affirmé qu’elle fonctionnait au mérite :

« Forcément, je suis la moins méritante, seulement mon objectif c’est de m’amener le plus loin possible. C’est à dire que demain, si je vais plus loin qu’une personne, ce sera la personne qui sera derrière moi que je ferais partir. Tout simplement », avait balancé la jeune infirmière lors du conseil. Des propos qui avaient ulcérés Claude : « Le mérite pour moi il doit se faire sur une continuité. Pour qu’il soit vraiment honnête. Sur une épreuve, tout le monde peut se louper ».

L’aventurier décide donc de prendre Inès aux mots: « Je me base sur ce que j’ai entendu, à savoir que la dernière place est la moins méritante : laquelle d’entre vous est arrivée la dernière ? » , a lâché Claude, très ironique. Et justement, Inès venait d’être la dernière à se qualifier. « Donc tu vas prendre tous les sacs, désolé », a sèchement déclaré le candidat, « C’est toi qui l’a dit aussi bien en plus Inès. C’était votre initiative ». Claude lui a donc montré que ses propos et sa logique du mérite étaient loin d’être les meilleurs des stratégies…

Claude s’est donc délesté de ses sacs aux pieds de la Toulousaine. L’infirmière, consciente de ses contradictions, est alors devenue folle de rage.S’ensuit un échange plutôt agité entre les deux candidats : « Très sport, je te les prends tes sacs », « C’est bon tais-toi », « Je vais pas te parler » ou encore « Tu me fais pas la morale devant les gens », Inès, en rage a eu du mal a gardé son calme. Finalement, elle lui avoue qu’elle s’est trompée, et revient ainsi sur ses propos.

Claude, grand gentleman, a donc redistribué ses sacs entre les trois finalistes, Inès, Alexandra et Naoil. Mais une fois à l’arrivée, et avec la victoire de Naoil, Inès, qui a eu du mal à digérer la défaite, explose pleine de rage, et balance : « J’ai envie d’encastrer Claude, j’ai envie de péter un câble », a-t-elle lâché. Propos dont elle s’excusera dès le lendemain, mais le mal était fait.

Finalement, Inès a retrouvé le sourire rapidement en apprenant que Naoil, la boxeuse de 37 ans, a décidé de partager sa récompense avec elle, et ainsi de profiter du confort offert. Pendant cette soirée, Inès, la Toulousaine, et infirmière exerçant à Paris, a avoué à Naoil qu’elle n’avait jamais mangé de fruits. Devant un plateau de fruits frais coupés, Inès a expliqué :

« Tu sais que pour moi ça va être un truc de dégustation parce que je connais pas ça. Je mange pas de fruits, j’arrive pas à les ingérer dans leur forme naturelle, j’ai jamais goûté de pastèque, j’ai jamais goûté de kiwi, l’orange j’ai jamais goûté, ananas non plus ». Une révélation qui fait halluciner les internautes, et lui vaudra un retour de messages quelque peu méchants, et pour lesquels elle réagira sur son compte Instagram.

Ces propos agressifs envers Claude, candidat préféré des téléspectateurs, et son hébétement concernant les fruits qu’elle n’a jamais mangés, provoquent la colère et l’ironie des internautes. L’aventurière au caractère bien trempé, reçoit à la suite de cet épisode beaucoup de messages haineux. Elle se défend et réagit sur son compte Instagram :

« Vis-à-vis de Claude [et le fait qu’elle lui ait dit qu’elle voulait « l’encastrer », ndlr], ce n’était pas du tout un comportement à avoir », Mais je n’ai pas compris ceux qui viennent m’insulter en me disant des choses 36 000 fois pires que le « je vais t’encastrer« , répond la candidate. Surtout que moi, je suis dans un contexte de jeu et que vous, vous êtes derrière votre téléphone sur votre canapé » Il faut juste remettre le contexte. On est dans un jeu, on a faim, on n’a pas dormi, c’est compliqué », se défend-elle. Avant de s’en prendre à l’émission et à l’image qu’elle renvoie d’elle :

« J’aimerais vraiment voir ceux qui se permettent de critiquer sur le terrain, face à des personnes qui ont déjà fait trois fois ou quatre fois Koh-Lanta, face à des champions de boxe. Oui, je ne suis pas au niveau sportif, je n’ai pas honte de le dire :

» j’ai 25 ans, je suis infirmière, ma carrière professionnelle n’a rien à voir avec le sport, je découvre Koh-Lanta en même temps que je le fais, donc je suis complètement novice. Oui, je n’ai pas gagné d’épreuve d’immunité, mais aujourd’hui regardez où j’en suis… Peu importe ce qui est montré à la télé, FC Bronzette, tout ce que vous dites. Ça on s’en fout, moi, je sais ce que j’ai fait ou pas fait. Après si j’avais su que ça allait être montré de cette façon, c’est clair que je me serais vraiment posé la question à deux fois pour savoir si je voulais vraiment faire cette aventure « .

Inès, impulsive, explosive et rebelle, a un fort caractère qu’elle assume. Elle en a fait encore une fois la démonstration dans cet épisode du jeu d’aventures de TF1, diffusé ce vendredi dernier.

L’épisode de cette semaine était raccourci, l’épreuve d’immunité sera donc diffusée vendredi prochain sur TF1.

Deux candidats seront alors éliminés… De quoi raviver encore quelques tensions.