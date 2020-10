Inès “Koh-Lanta”: Elle a trouvé l’amour, en couple avec ce candidat de télé-réalité!

Inès, l’aventurière de la dernière saison de Koh–Lanta, est de nouveau en couple. En effet, la jeune infirmière fait des révélations sur l’homme qui partage sa vie. Et celui-ci est loin d’être un inconnu. Car il s’agit d’une autre star de la téléréalité. Inès a visiblement craqué pour Tristan, l’ancien candidat de Love Island. Inès et Tristan se sont rencontrés lors de leur participation à La Villa des cœurs brisés. D’ailleurs, les deux tourtereaux sont sur le point de rejoindre le casting d’une célèbre émission. À la grande surprise de leurs fans, ils seront au générique de la prochaine saison de La Bataille des couples. Et la jolie brune était très heureuse de partager la nouvelle à ses nombreux followers.

Inès

Accompagnée de son nouveau chéri, elle apparaît dans une vidéo publiée sur le compte Instagram de l’émission afin d’annoncer leur projet ” Grosse nouvelle ! On fait partie de La Bataille des couples saison 3 ! Grosse dinguerie ! On espère que vous êtes prêts ” ont-ils tous deux annoncé à leur communauté. Mais ce message avait également un autre but bien précis. Puisqu’ils ont souhaité l’aide de leurs followers. “ On a quelque chose à vous demander, c’est de liker à fond cette vidéo pour nous aider participer à l’épreuve du before qui va nous permettre d’avoir un gain de fou furieux ! S’il vous plaît faites en sorte qu’on fasse cette épreuve ! “.

Ainsi, Inès sollicite son immense communauté. Car depuis sa sortie de Koh–Lanta, l’Île des héros, la ravissante jeune femme est devenue une véritable star. Aujourd’hui, elle peut compter sur un grand nombre de fans qui la suivent régulièrement sur les réseaux sociaux. Avec plus de 284 000 abonnés, sa dernière demande devrait rencontrer un véritable succès. Mais ce choix, de participer à une nouvelle émission de télé-réalité va avoir des conséquences surprenantes pour la belle brune. Car Inès ne pourra plus jamais participer à une émission de Koh–Lanta. En effet, il s’agit d’une règle interne au célèbre programme d’aventure. Puisque tout candidat participant à une émission de téléréalité ne peut plus revenir dans le jeu de TF1.

Mais Inès semble avoir fait son choix. Après avoir pesé le pour et le contre, elle a pris sa décision. Dans cette optique, elle a décidé de mettre sa carrière d’infirmière entre parenthèses. La jeune toulousaine rêvait en effet d’avoir une autre vie. Ce nouveau challenge va lui permettre de découvrir un monde qui semble l’attirer. Comme elle le déclarait récemment, elle va pouvoir voyager, découvrir de nouveaux horizons. Si sa décision en a surpris plus d’un, Inès demandait de ne pas la juger. ” Alors je sais, attention pas de préjugés, pas d’a priori, je peux vous dire que j’étais comme vous. J’ai rencontré la production, elle est juste topissime » avait-elle déclaré avant son arrivée dans La Villa des cœurs brisés.

Pourtant, lors de sa rentrée dans l’émission, Inès était en couple. Et elle était bien décidée à ne pas oublier à son compagnon ” Pour moi, il n’y aura pas de dates, pas de truc de séduction. Je m’en tamponne le coquillard parce que je suis prise. Mon chéri me manque énormément, il n’est pas avec moi pour le moment, mais voilà, je suis en couple ” avait-elle déclaré. Mais visiblement, les événements ne se sont pas déroulés comme elle le prévoyait. Puisque aujourd’hui, son nouvel amour, c’est Tristan ! Les fans d’Inès sont donc très curieux de découvrir sa nouvelle aventure dans la 3e saison de La Bataille des couples. En tous les cas, la jeune femme semble très heureuse de sa nouvelle vie et de son nouveau choix…