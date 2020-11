Inès Koh-Lanta en couple? Elle révèle tout de l’homme de ses rêves!

La belle brune a failli remporter la victoire de Koh-Lanta, l’Île des héros face à Naoil. Qu’à cela ne tienne, la belle brune sera de retour à l’écran dans la prochaine saison de La villa des cœurs brisés. En attendant, c’est sur les réseaux sociaux que l’aventurière dévoile un peu plus sa personnalité. Pour le plus grand plaisir de ses abonnés.

Inès Loucif fait partie des candidats mythiques de Koh-Lanta. Elle s’est démenée pour affronter en finale la très sportive Naoil, le 5 juin dernier. Même si elle n’a pas gagné la 26ème saison du jeu de survie, l’infirmière parisienne de 25 ans continue de faire parler d’elle. Sur les réseaux sociaux, elle se montre d’ailleurs très active.

Au quotidien, elle lutte à l’hôpital pour soigner les patients atteints du Covid-19. Sur son compte Instagram, elle sensibilise également les abonnés sur les efforts considérables du personnel soignant. Elle souhaite ainsi faire prendre conscience aux Français la situation très compliquée à laquelle ils sont confrontés chaque jour.

Questionnée sur sa relation avec son petit ami Tristan

Et Inès Loucif compte bien renouveler son expérience télévisée. Elle s’apprête déjà à participer à la prochaine saison de La villa des cœurs brisés. Elle aurait dû aussi faire partie de La bataille des couples. Mais elle a annulé à la dernière minute. “Il s’est passé des choses récemment dans ma vie qui font que j’ai dû faire le choix de ne pas partir”, avait déclaré la jeune femme sur Instagram. Les internautes ont aussitôt pensé que son histoire d’amour avec Tristan avait pris fin. Sa participation dans la saison 3 de ce programme devait se faire en effet avec son compagnon.

Un abonné sur Instagram ne s’est pas gêné pour lui demander quelle était sa situation amoureuse. Inès n’a eu aucun mal à assumer la réponse : elle est donc bel et bien officiellement célibataire. Ce mercredi 18 novembre, la starlette a ainsi accepté de se prêter à un jeu de questions-réponses avec sa communauté. “Je ne suis pas en couple”, a-t-elle tenu à confirmer.

“Mature, drôle, fou, attentionné…”

Inès s’est amusée ensuite à dresser le portrait robot de l’homme idéal. Elle en a énuméré les attributs : “mature, drôle, fou, attentionné, débrouillard, intéressé”. Elle a insisté sur le fait qu’il fallait qu’il ait “de la conversation, du vocabulaire, et qui ne s’en tienne pas à trois mois à chaque fois que tu parles avec”. Par contre, elle évitera à tout prix les coureurs de jupons. Que les choses soient dites !

Son anecdote répugnante de Koh-Lanta ! Coeurs sensibles, s’abstenir !

Au cours de cet entretien sur Instagram, Inès Loucif a également partagé un souvenir inédit de Koh-Lanta. Et surtout très dégoûtant ! “Vous n’êtes pas prêts, a-t-elle averti. “On allait parler entre Jaunes, un peu plus loin du camps. Donc on marche dans le sable en longeant la plage et là… Il s’avère que quelqu’un s’était lâché la nuit, avait recouvert sa surprise de sable, et qui y a foutu le pied dedans ?” Bien sûr, il fallait que ça tombe sur elle. L’infirmière a même reconnu qu’elle en avait les larmes aux yeux. “Je suis allée me rincer en pleurant. 100% Koh-Lanta“, a-t-elle finalement conclu.