Inès “Koh-Lanta” en vacance, sans vêtements, nostalgique elle se montre une dernière fois !

Inès: Les fans de la célèbre émission d’aventure Koh–Lanta, présentée par l’illustre Denis Brogniart, seront heureux d’avoir des nouvelles de l’une des dernières finalistes de l’édition l’Île des héros. La belle Inès Loucif, qui avait malheureusement échoué à une marche de la victoire face à Naoil, ravi ses fans avec des souvenirs de vacances qui vont encore un peu plus faire monter les températures. Toujours aussi jolie, Inès offre un très beau cadeau à ses fans.

Des clichés où elle apparaît totalement resplendissante dans de parfaist deux pièces qui lui vont à merveille. Depuis l’île de beauté, la jolie femme illumine réellement son compte Instagram avec ses dernières publications qui auront véritablement fait l’effet d’une bombe.

Inès

Tous les téléspectateurs se souviennent encore de l’émotion qu’avait créé la belle brune lors de sa première apparition dans une tenue de bain durant le jeu d’aventure. Une arrivée sur Koh–Lanta qui avait été très remarquée grâce à sa plastique de rêve largement mise en valeur par un deux-pièces qui avait suscité un grand nombre de commentaires. Des images qui restent gravées dans les mémoires des addicts du jeu, toujours très curieux de retrouver la belle Inès sur les réseaux sociaux. Avec un corps joliment sculpté, la belle infirmière de 25 ans s’apprête une nouvelle fois à créer le buzz, comme elle l’avait donc fait ce 21 février dernier.

À cette époque, la jeune toulousaine avait tenu à mettre les choses au point tout de suite ” Koh–Lanta ou pas, je ne vois pas ce qu’une tenue vestimentaire pour venir compromettre des compétences ou autre. Je ne me suis pas forcément posé la question de mettre un parachute, alors que je n’ai pas l’habitude d’en mettre “. Mais afin de mettre un terme à la polémique, Inès avait adopté dans les épisodes suivants une tenue de mer plus couvrante afin de dissimuler un peu plus ses jolies formes. Aujourd’hui libérée de la pression médiatique, la jeune femme s’affiche telle qu’elle est, et semble parfaitement heureuse aussi bien dans son corps que dans sa tête. Déjà, lors des premiers épisodes Koh–Lanta, elle avait pris la parole en expliquant quelle était sa vision des choses ” Les gens pensent qu’ils veulent de moi. Si pour eux, mettre un deux-pièces, ça détermine une personne qui veut faire du buzz ou autre, qu’ils pensent ça. Je m’en tamponne le coquillard !!! “.

Avec près de 285 000 abonnés, Inès Loucif avait également pu compter sur le soutien de Denis Brogniart qui l’avait défendu lors des attaques dont elle avait été la cible. Le célèbre présentateur, s’était visiblement pris d’affection pour la jeune candidate et lui avait fait part d’un bon nombre de conseils. Notamment, quand la jeune femme pensait peut-être arrêter son métier d’infirmière qui lui tenait pourtant particulièrement très à cœur. Il est vrai qu’avec sa nouvelle notoriété, beaucoup de portes s’ouvraient à elle et les sollicitations professionnelles étaient, et sont encore, toujours nombreuses. Denis Brogniart lui avait, alors, suggéré de bien réfléchir avant de prendre une décision, et de ne pas lâcher trop vite une activité professionnelle qui est également une passion pour la jeune femme.

L’avenir nous dira si elle a écouté les conseils de son mentor, mais en attendant les fans seront ravis de pouvoir la retrouver sur son compte Instagram où elle est toujours aussi simplement, belle !