Inès (Koh-Lanta) très énervée et abasourdie par des détails de la nouvelle saison, ça ne passe pas du tout !

Inès était l’une des aventurières de la dernière saison de Koh-Lanta. Elle avait réussi à se hisser jusqu’en finale aux côtés de Claude et de Naoil. Naoil était la grande gagnante et elle avait choisi Inès pour l’accompagner faire face aux votes de leurs camarades d’aventure. C’est donc tout naturellement qu’Inès était devant son écran de télévision pour le grand retour de Koh-Lanta, le 28 août dernier. Cependant, elle n’est pas aussi conquise que lorsqu’elle participait au show. En effet, le concept change quelque peut pour Koh-Lanta les 4 Terres. De plus, un élément particulier va avoir le don de l’agacer. Elle en parle avec ses fans sur les réseaux sociaux.

Inès donne son avis tranché sue le premier épisode de Koh-Lanta les 4 Terres

Inès est une infirmière qui a su dépasser ses limites physiques et psychiques pour aller au bout de l’aventure Koh-Lanta. Elle reste donc tout naturellement fascinée par le concept du jeu et tenait à voir les nouveaux candidats arriver sur l’île. Cette année, ils sont 24 naufragés pour constituer quatre équipes de six. Et cela fait beaucoup de monde à suivre et à connaître. Un détail qui n’a pas fait l’unanimité auprès du public et Inès est de leur avis. En effet, les années précédentes, les équipes à s’affronter n’étaient que deux. Les rouges d’un côté et les jaunes de l’autre, avant la phase de réunification.

Mais pour Koh-Lanta les 4 Terres, les choses se compliquent un peu afin de permettre aux fans de s’investir pleinement dans le show. Car ce ne sont pas n’importe quelles équipes qui vont s’affronter. Le but n’était pas de rajouter des candidats pour faire durer le plaisir. Les équipes se composent en effet des quatre grandes régions de France. S’affrontent alors le Nord, le Sud, l’Est et l’Ouest. Et ce concept est pour le moins révolutionnaire dans Koh-Lanta.

Inès, comme les fans de l’émission de TF1, étaient étonnés de voir autant de monde participer au show. En revanche, il y en a vraiment pour tous les goûts. Et comme vous vos en doutez, si tout le monde peut y trouver son compte, cela veut aussi dire que tout le monde trouvera un détail qui va le déplaire. Inès a beau ne plus faire partie du casting, elle se permet de faire des remarques sur ce qui la choque dans cette nouvelle saison. Ainsi, elle se renseigne sur l’avis du public avant de débattre avec eux à ce sujet. Et l’ancienne de Koh-Lanta est heureuse de constater que de nombreux internantes partagent son avis.

Un détail qui agace la jeune femme et une bonne partie des internautes

Ce qui a abasourdi la jolie brune c’est l’attitude des équipes lors du premier conseil. En effet, Inès a des souvenirs prégnants de ces étapes du jeu. Les conseils sont des moments solennels et empreints de tensions. Mais pour ce premier conseil, c’était une guinguette. Des chants ont résonné afin de souligner la solidarité des aventuriers. Inès n’a pas du tout apprécié ce phénomène. Et évidement, pour justifier son agacement, elle affirme que la saison à laquelle elle participait était certainement la meilleure de toutes. Alors forcément, difficile de ne pas trouver des défauts aux saisons qui suivent.

Cependant, de nombreux internautes vont rejoindre son avis et s’étonner d’entendre chanter les aventuriers. Certains diront que les chants n’ont rien à faire dans Koh-Lanta. Pire encore, qu’ils étaient terriblement mal à l’aise de les voir entonner Les Corons de Pierre Bachelet.

Oh nan pas le chant, c’est KohLanta pas The Voice #KohLanta — Didiblues (@didiblues5) August 28, 2020

Ahahahahah tellement gênant ce chant 😭😭 #KohLanta — makroutinho on ytb (@AbMakroutinho) August 28, 2020

La génance le chant mdrr #KohLanta — 🦋ForeverNaya🦋 (@OneSevenTH17) August 28, 2020

Inès s’impatiente de voir la suite

Inès rejoint donc l’avis de nombreux fans de Koh-Lanta en s’offusquant des chansons entonnées par les aventuriers. Alors que le premier naufragé est éliminé, Inès averti que les débuts sont souvent les plus difficiles. En revanche, elle est sûre que la suite va tout de même valoir le détour. Après tout cela reste Koh-Lanta, que les aventuriers chantent ou non, cela n’enlève rien à la difficulté des épreuves et à la fabuleuse aventure humaine qui vient de commencer.

Koh-Lanta les 4 Terres est un show plein de promesses

Avec la première épreuve et malgré le grand nombre des aventuriers, les fans et Inès ont pu se faire une idée de la valeur et de l’engagement des équipes en place. Pour le moment, les oranges prennent la tête des suffrages du public de Koh-Lanta. En effet, une tendance se dégage déjà pour se rallier derrière l’équipe de l’Ouest et surtout derrière Brice. Mais après seulement un épisode, Inès préfère ne pas se prononcer. Elle sera en revanche devant son écran de télévision tous les vendredis soirs qu’elle aura de libre. Impossible, après avoir participé à une telle aventure, de manquer le moindre épisode de cette nouvelle saison. D’autant que les codes sont bousculer afin de proposer une expérience encore plus folle. Denis Brogniart prévenait ses fans sur Instagram, de nombreuses surprises inédites sont proposées dans cette nouvelle saison. Pour les découvrir, TF1 nous donne rendez-vous chaque semaine !

Au fur et à mesure des épisodes, le public va se choisir un favori et établir également un classement parmi ceux qu’il ne pourra pas supporter mais adorera détester. Les fans pourront donc compter sur Inès pour débattre avec eux des tendances qui se dégagent du visionnaire des épisodes. Et c’est plutôt intéressant d’avoir l’avis d’une personne qui sait ce que c’est que de vivre sur cette île mythique. Mais pourvu que, pendant les débats enflammés, la franchise d’Inès ne vienne pas jeter de l’huile sur le feu.