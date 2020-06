Inès (Koh-Lanta) est mise en garde par Denis Brogniart, elle serait bientôt au casting d’une Tv-réalité

Inès est l’une des finalistes de Koh-Lanta. Mais pour beaucoup, elle se révèle être une candidate idéale pour la télé-réalité. En effet, Inès pourrait se retrouver prochainement candidate pour les Anges de la télé-réalité. Une nouvelle sur laquelle Denis Brogniart la met en garde. et nous allons tout vous expliquer dans cet article.

Inès termine finaliste de la dernière saison de Koh-Lanta

Le 5 juin dernier, Koh-Lanta diffuse son ultime épisode. Trois finalistes se retrouvent pour l’épreuve ultime du jeu, l’épreuve des poteaux. Inès, Claude et Naoil voient rester immobiles sur des poteaux au dessus de l’eau jusqu’à tomber de fatigue, de déséquilibre ou d’inattention. C’est Inès qui tombe la première mais elle parvient tout de même à passer plus de deux heures immobile. Claude et Naoil savent que le prochain qu’ils se disputent à présent une place en finale. En effet, à la suite de l’épreuve des poteaux, deux finalistes se retrouvent devant tous les aventuriers de la saison. Ils devront voter pour celui qui mérite de remporter les 100 000 euros à leurs yeux. Tous les fans de Koh-Lanta était convaincu que Claude irait jusqu’au bout. Mais il tombe des poteaux avant Naoil. Et cette dernière choisit Inès pour l’accompagner devant les votes de leurs camarades d’aventure.

Inès est reçue en live Instagram par Denis Brogniart

Inès se retrouve donc à toucher du doigt la victoire. Mais à 7 voix contre elle, elle est tout de même heureuse de voir Naoil remporter la somme. Denis Brogniart, depuis le début de cette saison de Koh-Lanta, reçoit les aventuriers éliminés en live sur Instagram. C’est l’occasion pour l’animateur de leur poser toutes les questions qui brûlent les lèvres des fans. Et aussi un moment privilégié pour les aventurier d’expliquer leurs ressentis via à vis de leur échec. Lundi 8 juin dernier, à 18h, c’est au tour de Inès de discuter avec Denis Brogniart en présence des fans de Koh-Lanta.

Un retour d’expérience très positif

Inès en profite pour raconter son expérience sur l’île des héros. Elle est fière de son parcours malgré les critiques à son égard. Même si elle n’a pas fait preuve d’une capacité physique impressionnante face à Naoil et à Claude, elle est tout de même arrivée en finale. Et ça personne ne pourra lui enlever malgré tous les détracteurs qu’elle rencontre. Et il faut bien avouer que parmi le public de Koh-Lanta Inès a également des fans fidèles qui la soutiennent depuis le début. Sur Instagram, en se réjouissant de son parcours, elle prend le temps de remercier les personnes qui lui ont donné de la force et qui continue de lui en donner depuis tout ce temps.

Denis Brogniart la met en garde pour la suite de sa carrière

Mais ce dont elle ne parle pas, c’est de son avenir à la télévision. En effet, lors de son entretien en live sur Instagram avec Denis Brogniart, Inès aurait évoqué vouloir rejoindre la télé-réalité. De plus, déjà quelques jours auparavant, Inès évoquait ce sujet auprès des journalistes de Télé-Loisirs. Inès aurait déjà été contacté par plusieurs productions d’émissions qui la veulent dans les castings. Pour la jeune femme, c’est une opportunité qu’elle ne se refuse pas. Au contraire, elle envisage sérieusement de continuer à la télévision par ce biais. Mais Inès refusera de rejoindre des émissions qui pourraient la faire passer pour quelqu’un d’autres. Elle a donc certaines conditions avant d’accepter une des propositions qui lui ont été faite. Inès souhaite que le programme lui plaise et surtout qu’elle puisse être sincère et que le montage ne la trahisse pas.

La télé-réalité tente Inès qui a reçu plusieurs propositions auxquelles elle n’a pas dit non

Lors de sa discussion avec Denis Brogniart, Inès affirme qu’elle ne souhaite pas faire carrière sur Instagram. Mais qu’elle n’est pas non plus opposée à faire quelques placements de produits. Inès sait bien qu’avec 275 000 abonnés sur Instagram, elle pourrait faire du profit sans trop d’efforts. Denis Brogniart met alors Inès en garde. En effet, il souhaite faire réaliser à Inès que son métier d’infirmière a beaucoup de valeur. Le présentateur de Koh-Lanta lui rappelle également qu’elle a fait de gros sacrifices pour réussir à faire ce métier. Inès rassure alors Denis Brogniart mais ne renonce pas pour autant à ses rêves de gloire. En effet, elle imaginerait parfaitement une situation dans laquelle elle pourrait allier un mi-temps en tant qu’infirmière avec le reste de son temps dans une télé-réalité.

Le public de Koh-Lanta, qu’il soit fan ou non de Inès, avait déjà suggéré sur internet qu’elle ferait une candidate idéale pour ce genre de divertissement. Certains le pensaient sincèrement car elle a un tempérament de feu et d’autres se moquaient car elle était incapable de faire la différence entre des oranges et du kiwi. En tout cas, Inès a montré à tout Ella France qu’elle est capable de saisir les opportunités qui s’offrent à elle et qu’elle reste entière quoi qu’il arrive. Il faudra rester attentif à la suite de ses aventures pour savoir si elle se lance dans la télé-réalité, et rien n’est moins sûr !