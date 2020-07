Inès (Koh-Lanta) fait une énorme erreur en dévoilant a vie privée de Charlotte, c’est chaud !

Inès Loucif ne cesse de faire parler d’elle. Par rapport à Koh-Lanta ou dans la vie, Inès Loucif reste malgré elle (ou pas) au centre de l’attention. Et cette fois elle s’illustre par sa maladresse. En effet, Inès dévoile des détails de la vie privée de Charlotte sans faire attention. Elle partage avec le monde des informations que Charlotte aurait certainement voulu garder pour elle.

Inès et Charlotte sont amies dans la vie depuis Koh-Lanta

Charlotte et Inès Loucif sont des candidates de la saison actuelle de Koh-Lanta. Charlotte a été éliminé avec Teheiura il y a quelques semaines. Un souvenir encore amer pour les fans de Koh-Lanta qui appréciaient beaucoup Teheiura. Inès n’est par contre pas très appréciée par les téléspectateurs mais elle est toujours en course pour la victoire. Inès fait partie des cinq finalistes avec Alexandra, Claude, Naoil et Moussa.

Bien que Koh-Lanta soit diffusé actuellement, tous les vendredis, à la télévision, les tournages ont pris fin il y a plusieurs mois. Les aventuriers de cette saison sont donc depuis longtemps retourné à leurs vies privées. Mais vivre une telle aventure crée forcement des liens. Les candidats traversent ensemble des épreuves telles qu’ils ne sont plus jamais des étrangers les uns pour les autres.

Koh-Lanta apporte de la notoriété à ses candidats, à eux de la gérer comme il le souhaite

Et il y a quelques jours, nous apprenions la grossesse de Naoil suite à une photo. Une photo sur laquelle elle est entourée de Charlotte et d’Inès. Une effet, Charlotte a récemment organisé un petit événement chez elle et elle n’a pas manqué d’inviter Inès et Naoil pour y participer. Jusque là, rien de bien méchant. Le problème c’est que Inès Loucif va parler sans réfléchir. Car chacun choisit sa façon de partager sur les réseaux sociaux. Être inscrits sur Instagram par exemple, et y publier des photos, ne veut pas dire que toute sa vie s’y trouve et que l’on ne souhaite pas garder un peu d’intimité. C’est à chacun que revient les choix concernant ce qu’il décide de partager ou non. Et là où cela pose problème c’est qu’Inès se permet de partager des choses sur Charlotte sans que celle-ci l’ait choisi.

Inès, maladroite, dévoile l’intimité de Charlotte au grand public

Inès se prend de plus en plus au jeu des réseaux sociaux. Avec de nombreux abonnés sur Instagram, elle a l’impression d’être entourée de personnes proches et de confiance. Elle explique alors qu’elle a pris une habitude nouvelle qu’elle n’avait pas avant. Inès fait des stories sur Instagram. Elle parle face caméra, prend des photos et partage ainsi le plus possible avec ses fans. Elle est totalement fascinée par le rapport qu’elle peut développer avec ses fans et ne pensait pas possible qu’autant de personnes la suivent et l’encouragent. Jusque là, c’est très bien pour Inès Loucif de pouvoir découvrir cet aspect de la notoriété, surtout si cela lui plaît. Par contre, il faut encore qu’elle comprenne qu’elle fait ce qu’elle veut de sa vie privée mais pas de celles des autres.

Inès fêtait ses 26 ans le 25 mai dernier. Et pour l’occasion, elle a réuni chez elle quelques proches. Dans la liste des invités se trouvait donc Charlotte. Et vous le savez peut-être, mais Charlotte aime utiliser Instagram pour montrer peu de choses. Elle se prend en photo et prend en photo certains éléments de son quotidien mais la majorité reste privé. Les fans de Charlotte ne savaient rien par exemple de sa vie sentimentale. Et bien depuis qu’elle a passé la soirée chez Inès Loucif, tout le monde sait que la jeune femme est en couple avec un homme. Si Charlotte voulait garder cette information pour elle, c’est trop tard à cause de la maladresse de son amie.

Charlotte est en couple et tout le monde le sait grâce à Inès

Un minimum de 200 000 personnes peuvent donc voir Charlotte assise sur les genoux d’un homme. Et la photo fait maintenant le tour d’internet étant donné qu’Inès l’a rendue publique. Et d’après les publications Instagram de Charlotte, il y a fort à parier que la jeune femme ne voulait pas partager cet aspect de sa vie sur internet. Elle peut donc remercier Inès Loucif de cette maladresse. Car il est impensable d’imaginer que cet homme qui tient Charlotte par la taille alors qu’elle est assise sur ses genoux soit quelqu’un d’autre que son petit copain.

Inès n’a certainement pas pensé à mal en partageant cette photo sur ses réseaux sociaux. Elle ne se doutais pas que les fans de Koh-Lanta pourraient sortir un scoop de ses images. Et pourtant, elle aurait malheureusement dû y réfléchir à deux fois. En effet, Charlotte n’a partagé aucune photo de son côté qui pourrait laisser penser qu’elle est en couple. Inès a visiblement été débordé par l’émotion de son anniversaire. Avoir 26 ans et pouvoir compter sur un tel nombre d’abonnés était visiblement un rêve pour la jeune femme. Grâce à Koh-Lanta, elle peut jouir d’une notoriété de plus en plus établie. Surtout si elle continue d’attirer l’attention sur elle de cette façon.