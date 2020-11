Inès (Koh-Lanta): plus JAMAIS elle ne mettra un pied dans Koh-Lanta! Elle balance pourquoi!

Inès ne passe pas par quatre chemin. La belle brune tire définitivement un trait sur Koh-Lanta. Plus jamais elle ne s’aventurera dans ce jeu de survie. Elle a expliqué aux journalistes de Télé Star les raisons de ce choix.



Le 21 février 2020, Inès faisait ses premiers pas sur l’île de Koh-Lanta. Sous les yeux de milliers de téléspectateurs, l’infirmière ne s’attendait pas à dépasser ses limites comme jamais. Aux côtés de Naoil, d’Ahmad ou encore Régis, elle a dû ruser contre ses concurrents. Mais ce qui l’a le plus éprouvée, c’est de faire face au mauvais côté de sa personnalité. “Koh-Lanta n’a montré que l’aspect impulsif et colérique de ma personnalité, que je déteste”, a-t-elle reconnu ce lundi 9 novembre. Devant 7 millions de personnes, voir son caractère mis à nu l’a particulièrement blessée.

Ses “relations très conflictuelles” avec sa famille

Inès a profité de son interview avec Télé Star pour donner la raison de sa participation à la Villa des cœurs brisés. Si elle s’est exposée dans cette nouvelle saison, c’est pour répondre à un besoin profond de s’expliquer. “Enfant, j’ai connu des relations très conflictuelles avec ma famille, qui ont encore des répercussions aujourd’hui. Dans La Villa, les téléspectateurs découvriront qui je suis vraiment”, espère-t-elle.

Après l’aventure sportive et mentale dans Koh-Lanta, Inès Loucif semble s’orienter durablement vers les émissions de télé-réalité. Elle sait que cela peut lui fermer les portes d’un retour dans Koh-Lanta. Mais elle l’assume pleinement : “Le problème c’est que je n’avais pas la certitude d’être rappelée sur un All-Star. Moi, je pense que le prochain all-star qui aura lieu ça sera vraiment du high level ! Et je ne pense pas en faire partie de ce high level. Même si j’ai été finaliste, même si j’ai été jusqu’au bout, je n’ai pas fait des performances de ouf.”

Inès Loucif préfère voir les choses en face : “Ce n’est pas moi qui ait excellé en stratégie ou sur les épreuves, donc je n’avais pas cette certitude d’être reprise et je n’avais pas envie d’attendre sans savoir. J’avais trop d’opportunités qui risquaient de ne pas se représenter plus tard. J’ai donc dû faire un choix“.

Son “mini” 2 pièces, un premier pas vers la télé-réalité ?

Pendant l’émission de Denis Brogniart, Inès avait fait le buzz à cause d’un “mini” maillot de bain. A croire que l’ex-finaliste de Koh-Lanta avait déjà préparé le terrain pour son arrivée dans le monde de la télé-réalité. “J’ai tout de suite été catégorisée, déplore-t-elle. Mais je n’ai jamais dit que je ne ferais pas ce genre d’émissions, j’ai dit que je ne ferais pas n’importe quoi. Les critiques ne me touchent plus. Elles m’ont endurcie : je fais ce que je veux”.

Après La Villa des cœurs brisés, elle devait enchaîner avec la prochaine saison de La bataille des couples, au bras de Tristan. Mais à la dernière minute, elle a annulé son départ. “Il s’est passé des choses récemment dans ma vie qui font que j’ai dû faire le choix de ne pas partir“, a-t-elle brièvement expliqué. S’est-elle séparé de Tristan ? Elle se dit en tous cas à l’écoute de future propositions de télé-réalité.