Inès "Koh-Lanta" pose en vacances, sans vêtements, et fait monter le thermomètre !

Inès de Koh-Lanta se montre en ce moment très active sur les réseaux sociaux.

La finaliste de Koh-Lanta a mis en valeur ses formes en bikini à la plage. Les fans de Koh Lanta ont rencontré la jeune femme dans l’île des héros, il y a quelques mois. Le franc-parler et la beauté de la participante ont séduit les téléspectateurs.

Elle n’a pas manqué la participation à de nombreux clashs dans l’émission de la première chaine.

Elle s’est aussi fait remarquer en argumentant contre les deux héros de l’émission : Claude et Moussa. Mais la belle a pu aller jusqu’à la finale car elle a été très appréciée surtout dans son camp.

La dernière saison de Koh-Lanta a été marquée par les trois finalistes Inès, Naoil mais Claude est tombé lors de l’épreuve des poteaux et c’est Inès qui a pu atteindre la grande finale.

Et c’est Naoil qui a finalement remporté la victoire !

Inès a de son côté gagné une popularité sans égale depuis son passage sur TF1 et est devenue influences grâce à cela.

Elle compte d’ailleurs plus de 285 000 abonnés sur Insta depuis la fin de Koh-Lanta. La jeune femme sait comment séduire sa communauté et les fans sont nombreux à la suivre dans ses aventures d’influenceuse.

Inès sait afficher ses très jolies formes en mettant en avant ses clichés à la plage. Et c’est en Corse qu’elle a posé ses valises pour l’été. Ce 18 août elle faisait alors bronzette à la plage et elle n’a pas hésité à poser en bikini blanc, elle apparaît très jolie.

La jeune femme dévoile aussi un physique très musclé et un ventre très plat, ce qui ne laisse pas sa communauté indifférente. Elle semble aux anges là où elle se trouve.

« Derniers moments avant de retrouver la pollution parisienne » a t-elle légendé sa photo.

Inès Loucif a profité de cette occasion pour délivrer tous ses conseils sur le sport : les vêtements à choisir, la routine sport, l’alimentation… Il est vrai qu’elle peut faire des envieux avec son corps digne d’un mannequin. Elle profite donc de sa notoriété pour aider ses abonnés à adopter une alimentation plus « saine » et une routine sportive adaptée à leurs besoins, s’est exprimé Thibault Geoffray qui est un coach sportif diplômé et aide des centaines de personnes à atteindre leurs objectifs physiques.

D’ailleurs Thibault Geoffray et Justine Gallice, deux sportifs en couple, ont créé un programme de sport adapté à tout le monde. Inès a récemment posté une photo d’elle avec des vêtements de sport noirs qui comptabilise à ce jour plus de 75 000 mentions j’aime.

Inès travaille avec de nombreuses marques, depuis la fin de l’émission.

Cette jeune candidate qui est aussi infirmière se rend souvent à Paris et les vacances sont malheureusement bientôt terminées pour elle.

Même si le chouchou reste Claude Dartois, Inès restera marquée dans les esprits.