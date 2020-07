Inès Koh-Lanta: relations secrètes, tromperies dévoilées, elle prend la parole, s’exprime et balance la vérité

Depuis la diffusion de Koh Lanta, de nombreux téléspectateurs ont évoqué un rapprochement « amoureux » entre Inès et Moussa. Lassés des rumeurs, les deux candidats ont décidé de mettre fin aux accusations. Explications.

Les téléspectateurs un peu trop curieux

Alors que la saison Koh-Lanta vient tout juste de s’achever il y a quelques semaines, les téléspectateurs sont toujours à fond sur l’actualité des candidats. Il faut dire que cette année, les aventuriers ont offert au public une saison riche en émotions et en rebondissements. En effet, la défaite de Claude, candidat chouchou de l’émission, a particulièrement ému les téléspectateurs, mais Inès a également fait beaucoup parler d’elle. Que ce soit par ses tenues ou encore par son manque d’implication, la jeune femme n’a pas vraiment fait l’unanimité auprès des fan de l’émission. Et ce n’est pas tout ! Son comportement avec Moussa n’a pas plu non plus.

Même ma mère qui regarde pas #kohlanta d’habitude m’a demandé si Moussa et Inès étaient en couple. — Madamn (@DeevaBk) May 1, 2020

Complices tout au long de l’aventure, Inès et Moussa se seraient disputés à plusieurs reprises comme n’importe quel couple, notamment lors de l’épreuve des destins liés. Il n’en fallait pas plus pour que tout le monde pense que les deux candidats avaient une liaison. Pour la première fois, nous avons la vérité.

Inès et Moussa répondent aux rumeurs

Tout au long de Koh-Lanta, Inès et Moussa se sont rapprochés. Une belle entente qui a déclenché de nombreuses rumeurs : Inès et Moussa entretiendraient-ils secrètement une relation amoureuse ? Ainsi, quand un internaute demande à Inès si elle a eu une relation avec Moussa pendant le tournage, la jeune femme s’énerve et fait une mise au point cash : « Vous pouvez me manquer de respect, mais je trouve que c’est vraiment pas cool par respect pour l’épouse de Moussa. Ils ont leur vie de couple, ils ont des enfants ensemble. Et même si c’est pour rigoler, faire du buzz, ce n’est vraiment pas cool. Essayez au moins de vous contenir dans vos propos. »

La candidate de Koh Lanta estime que ce n’est pas parce que deux personnes s’entendent bien, qu’ils sont forcément en couple : « Vous voyez deux aventuriers qui s’entendent bien sur une île, ça part direct en : ‘Vous êtes en couple, il s’est passé quoi ?’ Moussa a 37 ans. Il est marié, il a des enfants. Je ne sais pas si vous m’avez prise pour une fille qui ne se respecte pas ou qui ne respecte pas les autres, mais je ne suis absolument pas dans cet état d’esprit. Il ne s’est jamais rien passé et jamais je ne manquerai de respect à la femme de Moussa« . Au moins les choses sont dites.

De son côté, Moussa va dans le même sens que son amie lors de l’aventure Koh-Lanta : « Inès est une petite soeur. Rien d’autre. C’est marrant une fois, deux fois… Après ça, il faut calmer vos délires. C’est une belle personne mais je ne veux pas commenter plus que ça ». Si après ces déclarations les gens ne comprennent pas, il n’y a plus rien à faire pour eux.