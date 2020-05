Inès Koh-Lanta se fait « dézinguer » et moquer sur la toile « les raisons »

Iris Mittenaere est en ménage avec Diego El Glaoui. L’ancienne Miss France et Miss Univers (2016) peut être fière de son couple. Car les études invoquaient des taux de divorces et de ruptures alarmants pour la sortie du confinement. Iris Mittenaere et son compagnon ont visiblement tenu le coup, et bien plus encore comme vous allez voir. En effet, dans le magazine 50 min inside, le couple parle de son confinement et Diego El Glaoui fait un clin d’œil à Iris Mittenaere sur le mariage. Une phrase que personne ne va oublier, et surtout pas Iris Mittenaere.

Iris Mittenaere et Diego El Glaoui, les épreuves du confinement en couple

Iris Mittenaere a passé sa période de confinement à Paris. Dans son appartement haussmannien elle vit avec son compagnon, Diego El Glaoui. Le beau jeune homme est un entrepreneur de talents. le parti idéal pour Iris Mittenaere. Et lorsqu’ils évoquent leur couple à la télévision, ils sont assez complices. Diego El Glaoui et Iris Mittenaere n’hésitent pas à faire savoir qu’ils ont connu des tensions dans leur couple. Pour eux, c’est tout naturel de rencontrer des situations tendues pendant la confinement.

De l’eau dans le gaz pour le couple, mais ils savant prendre du recul et en rire ensemble

La période de confinement en France a duré presque deux mois. Du 17 mars au 11 mai, les français ne pouvaient sortir de leur domicile que pour faire des courses de première nécessité. Iris Mittenaere et Diego El Glaoui se sont pliés à cet effort de lutte contre al propagation du virus. Ainsi, ils ont passé toutes leurs journées seuls l’un avec l’autre pendant presque deux mois. Se retrouver seul avec un Miss Univers est une situation qui plairait certainement à beaucoup. Lorsque le couple est invité dans Qui veut gagner des millions (à la maison), présenté par Camille Combal, le présentateur leur fait cette remarque.

Mais Iris Mittenaere répond à Camille Combal que son compagnon, Diego El Glaoui, n’aurait pas souhaité que le confinement dure plus longtemps. En effet, même enfermé avec Miss Univers, le confinement n’a pas été une situation confortable. Iris Mittenaere et Diego El Glaoui assument parfaitement avoir eu des petites disputes. Selon eux, elles sont tout à fait naturelles compte tenu de la situation et du contexte. Encore mieux, ils sont heureux que leur couple sorte indemne, ou presque, de cette période de confinement.

Diego El Glaoui et Iris pourraient passer à la vitesse supérieure ?

Interrogés par 50 min inside, ils vont même plus loin. Iris Mittenaere admet volontiers avoir eu de légères altercations avec son amoureux. Diego El Glaoui acquiesce et évoque les études qui montrent que les taux de divorces et de ruptures ont explosé pendant le confinement. Mais il tient à garder un discours positif. En effet, le compagnon d’Iris Mittenaere souligne que ce genre d’études devraient être faites pour mesurer également le nombre de mariages qui découleraient du confinement. Une phrase qui ne passe pas inaperçue. Iris Mittenaere s’empresse d’ailleurs de signaler qu’elle a bien entendu la phrase de Diego El Glaoui et qu’elle la retiendra.

Le mariage est évoqué de façon claire par Diego El Glaoui, le compagnon d’Iris Mittenaere

Le couple serait-il en train de penser à convoler en noce ? Il ne serait pas illogique de penser que le mariage puisse être la suite « naturelle » de leur idylle. Peut-être attendront-ils de repartir en vacances pour se fiancer ? Changer d’air pourrait être une belle façon de rendre cet événement encore plus inoubliable.

Iris Mittenaere avait d’ailleurs partagé sur Instagram une série de très belles photos souvenirs. Des souvenirs de voyages qu’elle a fait avec son amoureux. Une façon pour elle de s’évader de son confinement. Mais Iris Mittenaere choisit de s’évader avec son compagnon de confinement. Et ça c’est vraiment touchant. Iris Mittenaere et Diego El Glaoui partagent un amour fort et sincère l’un pour l’autre et la suite de leur romance ne peut être que remplie de bonnes surprises.

Tout ce que nous pouvons souhaiter aux tourtereaux c’est d’être heureux. Pourvu que ces deux là continuent d’être amoureux l’un de l’autre et profitent encore de chaque instant. Confinement ou pas, ils ont prouvé qu’ils étaient plus amoureux que jamais. Encore un peu de patience et nous pourrons peut-être les féliciter pour leurs fiançailles ?