Inès Koh-Lanta super énervée, elle dévoile TOTALEMENT tout sur les clashs de la prod

Inès n’est pas la plus appréciée des aventuriers de Koh-Lanta. Elle a récemment fait l’objet d’un déferlement de haine sur les réseaux sociaux. Suite au départ de Sam, les internantes se sont littéralement défoulés sur elle. Inès a même été obligée de porter plainte car elle recevait jusqu’à des menaces de mort. Mais Inès n’a pas que des ennemis parmi les fans de Koh-Lanta. Et heureusement. Nombreux sont également ceux qui la soutiennent. Lors d’une interview, elle raconte ce qu’elle pense du montages des épisodes.

Inès n’est pas en phase avec l’image qu’elle renvoie dans Koh-Lanta

Inès est une personne entière qui fait en sorte de dire ce qu’elle pense. Elle est donc également capable de s’emporter par moment. Elle regrette souvent son impulsivité et tente au maximum de garder la tête froide. Et même si Denis Brogniart lui fait savoir directement qu’elle n’est pas une candidate très méritante, elle est toujours dans la course pour la victoire. Et surtout, elle a su lui répondre très calmement sans prendre sa remarque pour une attaque personnelle. Denis Brogniart a tout de même tenu à se justifier de ses propos sur les réseaux sociaux. Car il ne voulait pas voir dégénérer à nouveaux les réactions des internautes et fans de Koh-Lanta. C’est lors de ses lives sur Instagram que Denis Brogniart prend le temps de tout reprendre et d’analyser.

Inès est elle aussi très présente sur les réseaux sociaux. Car même si elle est encore candidate dans la course à la victoire, elle est en fait en ce moment en train d’exercer son métier d’infirmière dans un hôpital. Car Koh-Lanta est enregistrée des mois à l’avance. Alors le confinement n’a pas, ou presque pas, eu d’effet sur les diffusions de Koh-Lanta. Ainsi, et même si l’émission n’est pas encore arrivée à son terme, Inès se prête à des interviews de divers médias. Récemment, elle se confie sur ce qu’elle pense du montage de Koh-Lanta. Les épisodes inédits que le public découvre chaque semaine sont en effet des condensés de plusieurs jours. Et forcément, nous ne pouvons pas avoir le plaisir de connaître tout ce qui s’est dit et tout ce qui s’est fait sur l’île.

Inès s’exprime à propos des montages des épisodes de l’émission

Inès constate que les montages de Koh-Lanta ne la mettent pas forcément en valeur. Lorsqu’elle se surprend à penser que cela aurait pu être mieux, elle se souvient que l’émission ne tourne pas autour d’elle. Les monteurs font un travail difficile pour sélectionner les meilleurs passages et les plus pertinents à la suite du show. C’est donc également grâce à eux que les épisodes sont plein de suspense. Le montage permet une certaine mise en scène, sans pour autant dénaturer les faits qui sont filmés.

Voir cette publication sur Instagram Montage (lol) Aventuriers Confinement Une publication partagée par I N È S LOUCIF 👩🏽‍⚕️💉💊🐚☀️💃🏽 (@ineskohlanta) le 10 Mai 2020 à 7 :05 PDT

Loin de violemment contester le travail de la production de Koh-Lanta. Elle garde en tête que tout ceci n’est qu’un jeu et que tout est fait pour le divertissement du public.