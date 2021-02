Inès (Koh-Lanta) : traumatisée par ses parents : en pleurs, elle révèle l’horreur subie plus jeune

Dans l’émission de TF1 « Koh-Lanta, L’île des héros », Inès indiquait avoir des choses à se prouver à elle-même. Actuellement, dans « La Villa des coeurs brisés », elle en dit davantage sur son passé difficile. Et ses parents y sont pour beaucoup. Des révélations très émouvante de la part de la candidate. LdPeople vous donne tous les détails.

Inès a été sous le feu des projecteurs car elle fut finaliste de l’émission phare de la télévision « Koh-Lanta, l’île des héros », sur TF1. Mais c’est Naoil qui avait finalement remporté le programme. Mais la jeune femme fait encore beaucoup parler d’elle. Elle reste très populaire. En effet, elle fait partie du casting de l’émission La Villa des cœurs brisés sur la chaîne TFX. Ce programme est très prisé des adolescents.

La souffrance d’Inès

La jolie brune débarque dans cette émission avec un souci particulier, elle déteste qui elle est. La raison ? Elle a été rejetée par ses parents il y a déjà plusieurs années. Durant une séquence particulièrement émouvante, elle a fait des révélations sur son passé. Ainsi, lors de l’épisode qui a été diffusé le 18 février dernier, l’ancienne aventurière de Koh-Lanta a effectué sa première séance avec Lucie Mariotti, coach de l’émission.

Inès se voit dans une glace et considère qu’elle a « une mâchoire carrée« , puis se met à pleurer. « Je revois les mots de ma mère », indique Inès, apparemment encore affectée actuellement par les critiques de sa mère. A la fin de cette séance, Lucie lui propose d’écrire les mots plus terribles balancés de ses parents et de leur renvoyer, sans haine, la souffrance qu’ils ont provoquée.

Les mots blessants des parents d’Inès refont surface

Le Lundi 22 février dernier, c’est le moment de la deuxième séance de coaching. Inès revoit Lucie et lui tend son texte. « Tu n’es pas ma fille, tu ne ressembles à rien », est noté sur son calepin. Des phrases terribles dites par son père et sa mère et qui l’ont affecté pour l’éternité et ont beaucoup joué sur son développement d’enfant. « J’ai grandi, mais pas de la bonne manière je pense », déplore la jeune femme.

L’ancienne petite copine de Tristan, dont elle a fait connaissance dans le cadre de l’émission La Villa des cœurs brisés, a décidé de détruire un mur de pierre. C’est une action symbolique qui va lui permettre de franchir un cap dans son existence. Mais avant cela, Lucie lui réclame d’écrire sur le mur les phrases et les mots qui l’ont touché. « Les mots que je décide d’écrire sont les mots principaux qui m’ont détruite, qui m’empêchent d’avancer. Et c’est ceux que j’ai entendu le plus surtout, explique Inès. J’ai mal, j’ai honte, j’ai de la peine. Et je n’ai qu’une seule envie quand je les vois écris ces mots, c’est de les enlever. »

Un moment difficile

Une séquence douloureuse mais indispensable pour l’aventurière qui entretient une relation toujours difficile avec ses parents. Il faut rappeler que durant l’émission Koh-Lanta, l’île des héros, elle avait pu profiter d’un super confort avec sa copine Naoil. Le binome avait pu bénéficier d’un repas exceptionnel, d’une nuit luxueuse dans un lit mais aussi d’un appel vidéo à leurs familles. Inès avait décidé d’appeler sa tante. Un choix très révélateur. Sans doute que depuis le tournage de l’émission La Villa des cœurs brisés, Inès va mieux. LdPeople souhaite qu’elle aille mieux et qu’elle avance sur ce sujet délicat.

Koh-Lanta, une belle mise en avant

Si Inès est aujourd’hui si connue dans l’hexagone, c’est bien sûr grâce à Koh-Lanta. L’émission d’aventures diffusée le vendredi soir réalise un carton d’audience. Il faut dire que le programme est particulièrement bien réalisé. Le téléspectateur est plongé dans un énorme suspense. Il est difficile de lâcher son écran. Plusieurs millions de téléspectateurs attendent avec impatience les différentes épreuves. Les candidats doivent faire preuve de stratégie pour s’imposer. Inès a réalisé un brillant parcours et elle a pu montrer ses qualités. Grâce à cette forte exposition, elle s’est constitué un vivier de fans qui la suit sur les réseaux sociaux. Des milliers de personnes aiment suivre ses faits et gestes au quotidien.