Inès Loucif de Koh Lanta se montre avec un maillot de bain qui fait baver ses fans

Inès Loucif est une candidate de l’émission Koh-Lanta. La jeune femme a réalisé un beau parcours puisqu’elle a atteint la finale. Elle a été vivement critiquée mais également mise en lumière. Aujourd’hui, elle dévoile sa vie en postant des clichés sur Instagram, ce qui fait transpirer ses admirateurs.

Depuis son passage dans Koh-Lanta, la belle Inès Loucif est sous le feu des projecteurs. Elle atteint presque les 300.000 fans sur Instagram et poste des stories quotidiennement. La sublime infirmière a été particulièrement en première ligne durant la crise du Covid-19. Elle a d’ailleurs poussé quelques coups de gueule pour dénoncer les comportements à risque.

Inès en finale de Koh-Lanta

Inès est parvenue en final du jeu de TF1, elle était très proche de Naoil. Celle-ci a décidé de qualifier Inès pour la finale après avoir remporté la fameuse épreuve des poteaux. Claude Dartois, grand favori a finalement terminé en 3e position, à la grande déception de ses fans.

Inès Loucif a vivement chahuté sur les réseaux sociaux. Cela a aussi pu aller plus loin, puisqu’elle a même reçu des menaces et des insultes. Elle a réussi à faire face et actuellement elle se positionne comme une véritable influenceuse sur les réseaux sociaux. Elle aliment régulièrement en contenu son compte Instagram qui est très suivi et très commenté. Elle est devenue très populaire.

Inès se confie auprès de Denis Brogniart

Elle a indiqué à Denis Brogniart, le présentateur de l’émission qu’elle voudrait développer cette activité d’influenceuse. Mais celui-ci a été très sage et lui a demandé de bien réfléchir car elle exerce déjà un métier très noble, celui d’infirmière. Brogniart distille des conseils très avisés. Il veut le meilleure pour Inès. C’est tout à son honneur. La pétillante brune lui a dit qu’elle allait continuer à travailler dans ce secteur. L’aventurière veut tout de même développer l’aspect influenceuse et a déjà commencé à nouer des partenariats avec des marques. Ces partenariats peuvent être très rémunérateurs pour les influenceuses. Beaucoup profitent de la visibilité liée à une émission de télévision pour pouvoir en tirer les bénéfices par la suite et les monnayer.

Inès : des photos en maillot de bain très hot

Inès Loucif ravit ses admirateurs avec des clichés d’elle en maillot de bain. Tout sa communauté en profite ! Elle possède un corps de rêve. C’est le fruit de beaucoup de sport et d’une vraie hygiène de vie. La jeune femme est aussi musclée et bronzée. On a pu récemment la voir dans un sublime maillot de bain. Elle a une silhouette incroyable. La jeune femme multiplie les clichés où l’on vous son corps et ses atouts. De nombreux admirateurs se demandent si elle est encore célibataire ou pas. Les prétendants devraient être assez nombreux. Une fois de plus Koh-Lanta se révèle être un formidable moyen d’accéder à la célébrité. L’émission fait d’ailleurs rêver des nombreux jeunes qui aimeraient pouvoir un jour y participer.