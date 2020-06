Inès Loucif (Koh-Lanta) enlève ses vêtements sur Insta, les fans en redemandent !

Inès Loucif est une des candidates phares de cette saisons 2020 de Koh-Lanta. Mais contrairement à Claude, qui a aussi beaucoup fait réagir la toile, ce n’est pas pour ses talents dans l’aventure. En effet, Inès Loucif est apparue comme étant une aventurière peu préparée physiquement mais avec un corps de rêve. Nombreux des fans de Koh-Lanta l’imaginaient davantage avoir sa place dans des émissions de télé-réalité. Mais n’en dépalisse à ses détracteurs, la jeune femme se retrouve malgré tout en finale de Koh-Lanta. Et aujourd’hui, c’est encore sa plastique avantageuse qui le met sur le devant de la scène.

Inès Loucif secoue internet avec des photos osées

Inès Loucif est très active sur Instagram. Depuis le début de l’aventure Koh-Lanta, la jeune femme a été autant admirée que détestée. Elle cumule aujourd’hui près de 280 000 abonnés sur son compte Instagram. Un exploit qu’Inès Loucif attribut à ses fans qu’elle ne manque pas de remercier.

Une nouvelle vie s’annonce pour la jeune femme suite à son aventure dans Koh-Lanta

À seulement 26 ans, c’est toute sa vie qui bascule grâce à son passage dans Koh-Lanta. En effet, elle est aujourd’hui contactée par des marques et des émissions de télé-réalité. Mais Inès Loucif prend le temps de choisir avec précaution les marques qu’elle souhaite représenter. De même pour les émissions de télé-réalité, la jeune femme n’a pas encore dit dans quelle émission elle aimerait participer. Mais cela reste bel et bien un projet pour elle. Car dans son entretien en live sur Instagram avec Denis Brogniart elle avoue vouloir faire de la télévision la moitié de son temps sans pour autant abandonner sa carrière d’infirmière. Le présentateur de Koh-Lanta lui-même lui avait rappelé les sacrifices qu’elle a fait pour réussir son concours et la passion qui l’anime pour ce métier.

Inès Loucif met son corps en avant sur les réseaux sociaux

Quoi qu’il en soit, malgré le succès d’Inès Loucif, nombreux de ses fans et de ses détracteurs n’ont d’intérêts que pour la plastique de la jeune femme. Mais Inès Loucif n’est pas dupe et sait également jouer de cet atout indéniable. Si certains pensaient carrément qu’elle avait participé à Koh-Lanta pour lancer sa carrière de mannequin, d’autres l’encourage dans ce sens. En effet, le compte Instagram d’Inès Loucif regorge de cliché plus suggestifs les Suns que les autres.

La jeune femme n’a pas froid aux yeux, quel que soit le domaine

Car Inès Loucif n’a pas peur de se servir de son image. Elle fait ce qui lui plaît même si cela n’est pas au goût de tout le monde sur internet. Et puis il est vrai qu’il reste quasiment impossible de faire l’unanimité. Avec son fort caractère, Inès Loucif ne craint pas de se mettre en avant et de revendiquer ses choix.

Et il faut avouer qu’il faut avoir un sacré tempérament pour être à la fois une aventurière, une infirmière et un mannequin lingerie. Inès Loucif explose les compteurs sur Instagram grâce à sa participation dans Koh-Lanta mais se défend d’avoir participé au jeu télévisé pour la gloire. Malgré les doutes de ses détracteurs, Inès Loucif avance dans sa vie avec des projets solides et une notoriété solide.